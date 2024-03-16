Иностранцы использовали поддельные документы о регистрации в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, выяснилось, что сотрудниками отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сунженский» эти документы не выдавались.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 20 февраля мужчины, заплатив по 8 тыс. рублей каждый, приобрели документы о временной регистрации у своего соотечественника. Опрошенный по данному факту, тот пояснил, что фальшивые документы ему изготовил и реализовал житель сельского поселения Экажево Назрановского района.

В действиях граждан, пользовавшихся подделками, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК России.

Соотечественнику, продавшему им фальшивки, вменяется ч. 2 ст. 327 Уголовного кодекса.

По данным фактам правоохранителями проводится проверка.