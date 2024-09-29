Иностранец находился в Ингушетии по поддельному миграционному документу

По фальшивому документу мужчина имел право пребывать на территории региона в течении 90 суток. Между тем, гость из зарубежья в органы миграционного контроля для постановки на учет не обращался. Более того, он предъявил поддельный бланк правоохранителям.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК России.

Речь идет об обороте поддельных документов, что наказывается ограничением свободы, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года.