Инвестиционный, промышленный и туристический потенциал представит Ингушетия в ТПП России 

«Нам есть, что показать и предложить инвесторам, туристам, предпринимателям. Ингушетия — динамично развивающийся субъект Российской Федерации, в котором живут и работают энергичные, предприимчивые и трудолюбивые люди», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта отметил, что в экономике региона, помимо традиционных отраслей, в последние годы получили развитие промышленный сектор, туризм и абсолютно новое направление — IT-сфера. Разнообразные аспекты этих отраслей будут представлены на круглых столах, которые пройдут в рамках данного мероприятия.

«Республика открыта для инвестиций, и я уверен, что итоги работы выставки послужат развитию Ингушетии, заинтересуют потенциальных инвесторов, придадут импульс формированию деловых связей», — добавил Глава.

Ранее наше издание информировало, что мероприятие пройдет на площадке конгресс-центра ТПП в Москве. Гости смогут узнать о государственных инициативах, направленных на привлечение внешних и внутренних инвестиций, о мерах поддержки, предусмотренных для улучшения бизнес-среды в Ингушетии.

Также они смогут насладиться народными танцами, попробовать блюда национальной кухни, принять участие в мастер-классах по национальным ремеслам и приобрести сувениры, отражающие дух и традиции ингушского народа.