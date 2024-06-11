Инвестиционный совет Ингушетии одобрил 5 крупных проектов в сфере АПК

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства, подобное заявление сделал Махмуд-Али Калиматов в рамках пленарной сессии-презентации под председательством вице-премьера Александра Новака, состоявшейся сегодня в Москве.

Проекты касаются различных направлений сельскохозяйственной деятельности. К примеру, компания «Маяк» планирует до конца текущего года возвести в Ингушетии элеваторный комплекс для хранения около 70 тыс. кубометров зерна. Также в 2026 году будет реализовано строительство мукомольного комбината. Инвестором данного проекта выступает ООО «Агромельпродукт». Объем вложений составит более 480 млн. Рублей.

Помимо этого, в скором времени, благодаря вложениям компании «Обанхи» в Джейрахском районе создадут предприятие по организации проточного товарного форелеводства. Планируется производить приблизительно 2 тыс. тонн радужной форели в год, а также 200-300 тонн осетрины.

В 2025 году на территории республики стартует возведение первого в России завода по переработке грецких орехов. Контрафактная стоимость — 100 млн. рублей. Запуск данного предприятия позволит создать 50 дополнительных рабочих мест.

Глава региона также поделился тем, что в 2024 году в сельском поселении Яндаре Назаровского района завершится строительство сити-фермы по производству ягодной продукции с объёмом 970 тонн в год. Первостепенная цель проекта — организация бизнеса по выращиванию и реализации качественной плодово-ягодной продукции, преимущественно садовой клубники.

«Наряду с этим, нами предприняты меры по реанимированию работы молочного комбината, а именно закуплено 700 голов крупнорогатого скота. Кроме того, власти республики оказали поддержку проектам по выращиванию фундука и орехового сада на площади 600 га», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов в ходе своего сегодняшнего выступления.

Отмечается, что в Ингушетии объем инвестиций в основной капитал впервые за последние три года показал положительную динамику — 105,5% к результатам 2022 года. Это является подтверждением того, что регион активно работает над привлечением вложений и созданием благоприятного инвестиционного климата.