По его словам, если посмотреть на динамику за последние пять лет, количество обращений заметно менялось. В 2022 году поступило 400 вопросов, в 2023-м — 300, в 2024-м — 355, а в 2025 году — 418. Это был самый высокий показатель за рассматриваемый период. В текущем году число обращений составило 292 — на 30% меньше, чем годом ранее.

«Анализ обращений позволяет определить, какие темы сегодня больше всего волнуют жителей», — написал Глава Ингушетии.

На первом месте: дороги и общественный транспорт. На эту тему приходится 28,4% обращений. Людей волнуют состояние улиц, ремонт дорожного покрытия, обустройство тротуаров, безопасность движения и качество автобусного сообщения.

Еще 15,8% обращений связаны с ЖКХ и энергетикой. Это перебои с водо- и электроснабжением, состояние газовых сетей, отопление и благоустройство дворов. Доля жилищных и земельных вопросов составляет 15,4%. Жители поднимают проблемы переселения из аварийного жилья, предоставления земельных участков и обманутых дольщиков. 10,6% обращений касаются социальной поддержки, в том числе помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

На образование, культуру, спорт и религию приходится 8,9%, на здравоохранение — 8,2%. Ещё 6,2% составляют вопросы экономики, занятости и сельского хозяйства. Столько же обращений по безопасности, экологии, личному приему и взаимодействию с органами власти.

«Жители указывают конкретные улицы, населенные пункты и объекты, где требуется вмешательство профильных служб. Часть вопросов поднимается повторно. По каждому из них необходимо проверить, какие меры уже приняты, что мешает решить проблему и какие действия предстоит предпринять», — отметил руководитель региона.

Дороги, ЖКХ и общественный транспорт напрямую влияют на повседневную жизнь людей. Здесь нельзя ограничиваться разовыми мерами, считает он. Многие инфраструктурные проблемы требуют времени, проектной подготовки и финансирования. По ряду сложных вопросов в сфере ЖКХ решения уже определены, их реализация продолжается. В общественном транспорте удалось устранить значительную часть ранее обозначенных проблем, но остаются задачи по маршрутам, регулярности движения и доступности перевозок.

«Поручил профильным министерствам, ведомствам и главам муниципалитетов разобрать каждое обращение. На отдельном совещании рассмотрим проблемные вопросы, определим ответственных исполнителей и сроки. Особое внимание уделим повторным обращениям и ситуациям, в которых жители длительное время не могут добиться решения. Важно, чтобы рассмотрение обращения не ограничивалось регистрацией и направлением ответа. По каждому вопросу должны быть приняты необходимые меры, а жители должны получать информацию о ходе и результатах его решения», — подчеркнул Глава республики, поблагодарив всех, кто принял участие в прямой линии, направил свои вопросы и предложения.