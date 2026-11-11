Из 24 запланированных общественных пространств в Ингушетии благоустроены 20 

Он напомнил, что в текущем году в программу включены 24 объекта. На сегодняшний день работы полностью завершены на 20 территориях, еще на четырех продолжается благоустройство. Все работы должны быть закончены до 1 декабря. Общий объем финансирования программы превышает 145,5 млн рублей. Кассовое исполнение на 10 ноября составляет почти 96%.

Изменения уже видны в Сунже, Малгобеке, Карабулаке, Назрани и сельских поселениях. Обновлены улицы, скверы и пешеходные зоны. В Магасе продолжаются работы на четырех территориях, строительная готовность составляет 90%.

Отдельно ведется реконструкция парка в Назрани. На эти цели предусмотрено более 111,6 млн рублей. Сейчас строительная готовность составляет 82%. После завершения работ у жителей города появится еще одно благоустроенное пространство для прогулок, семейного отдыха и досуга. Реконструкция парка проводится дополнительно к 24 территориям, включенным в программу этого года.

«С 2019 года в Ингушетии благоустроено уже 254 общественные территории, включая объекты текущего года. Это результат системной работы, которую республика ведет благодаря национальным проектам Президента России. Благоустройство напрямую влияет на качество повседневной жизни людей. Жители должны видеть реальные изменения в своих городах и селах: ухоженные улицы, удобные скверы, места, где можно провести время с семьей и отдохнуть», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель региона поручил ответственным ведомствам и рекомендовал муниципалитетам обеспечить завершение всех работ к началу декабря текущего года.