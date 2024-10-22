Известные ингушские спортсмены посетили специальную коррекционную школу-интернат в Сунже

Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта региона, среди учеников учреждения есть борцы греко-римского и вольного стилей, недавно добившиеся успеха на первенстве России в Орле, где они завоевали пять медалей и заняли первое место в командном зачете.

Во время визита Руслан Белхороев поздравил ребят, отметив их настойчивость, трудолюбие и достижения во имя республики, вручив благодарственные письма и ценные подарки.

Также были отмечены председатель ИРО «Всероссийское общество глухих» Руслан Торкоев, тренеры Тимур и Тагир Нальгиевы, а также сурдопереводчик Хасултан Акталиев.

Совместно с Олимпийским чемпионом Назиром Манкиевым он провел мастер-класс для детей, подчеркивая, что регулярные посещения школы станут доброй традицией. Руслан Белхороев в своей речи отметил важность поддержки таких детей и выразил особую благодарность Главе Ингушетии за внимание к их проблемам.