К 100-летию государственности в НБ Ингушетии состоится презентация изданий Государственной архивной службы

Жителей и гостей познакомят с важнейшими аспектами истории и культуры народа. Среди них: научное издание «Архивный вестник», научно-документальное издание «Посемейные списки населенных пунктов Владикавказского округа Терской области 1886 года», научно-популярное издание «Боевая, трудовая и спортивная слава Ингушетии» и историко-тематический календарь-2024 года «Они стояли у истоков».

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель Государственной архивной службы Магомет Картоев, мероприятие начнется в четверг в 11 часов. «Приглашаем всех желающих, будет интересно и познавательно», — добавил он.

«В этом году мы отмечаем знаменательную дату — 100-летие образования Республики Ингушетия. К этому событию мы готовимся с особой ответственностью, чтобы достойно отметить важную веху в истории нашего народа», — отметил в своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов.

Глава пригласил всех жителей республики и гостей региона принять участие в различных замечательных мероприятиях.

«Впереди нас ждет насыщенная культурная программа: выставки, научные конференции, спортивные соревнования и много другое. Все это призвано отразить богатство и красоту ингушской культуры», — подчеркнул руководитель субъекта.

Ранее наше издание информировало, что завтра в 11 часов в Государственной выставочной галерее в городе Сунжа откроется выставка «Истинг. Войлочная летопись ингушей», на которой будет представлено 100 ковров.

Напомним, Ингушская автономная область с центром в городе Владикавказе была образована 7 июля 1924 года. Она просуществовала 10 лет.