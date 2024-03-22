К 100-летию ингушской государственности в Грузии пройдет фотовыставка

Как проинформировали газету «Ингушетия» в региональном правительстве, в рамках выставки будут представлены работы Зураба Плиева, Евгения Шивцова и Тимура Агирова.

«На их фотографиях запечатлена вся чарующая красота горной части республики, а именно средневековые башенные комплексы, где некогда проживали наши предки, древние храмы, святилища, мельницы и многое другое», — подчеркнул и. о. руководителя комитета по туризму республики Магомед Цуроев.

Ранее наше издание сообщало о том, что на территории региона также планируется провести немало развлекательных мероприятий к вековому юбилею ингушской государственности, в том числе фестиваль холодного оружия «Кинжал» и конные скачки.