К 12 годам колонии приговорили жителя Ингушетии за оборот более 1,5 кг героина 

Установлено, что в октябре 2022 года мужчина, находясь в Москве, в составе организованной преступной группы незаконно приобрел героин, который перевез в Ингушетию.

Осужденный смешал наркотик с тростниковым сахаром для увеличения массы в домовладении по месту своего жительства. После он должен был передать его другому участнику ОПГ для сбыта в более мелких партиях через «закладки».

Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан полицейскими, из незаконного оборота изъято около 1,6 кг героина.