К 2030 году в Ингушетии планируется снизить безработицу с 27,8% до 13,5%

Как отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, к концу 2030 года планируется снизить численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, с 23,4 тыс. человек до 15,2 тыс., а также общий уровень безработицы с 27,8% до 13,5%, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Дорожная карта» предусматривает вовлечение в экономику незадействованных трудовых ресурсов, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования по востребованным профессиям.

«К концу прошлого года мы сформировали итоговый прогноз кадровой потребности рынка труда республики на 2023-2030 годы. В 75 организациях есть запрос на трудоустройство 2074 человек. Это поможет нам предусмотреть в региональной системе образования необходимые направления подготовки специалистов. Кроме того, ввод новых инвестиционных проектов окажет позитивное влияние на снижение напряженности на рынке труда. Еще 711 рабочих мест мы введем благодаря внедрению пяти прорывных проектов», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, планируется также повысить к концу 2030 года уровень трудоустройства выпускников СПО до 60% и высшего образования — до 50%.