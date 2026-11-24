Об этом на заседании правительства под руководством премьера Владимира Сластенина сообщила министр культуры и туризма республики Залина Льянова, информировали газету «Ингушетия» в региональном кабинете министров.

Мероприятия республиканского масштаба пройдут 21 и 22 декабря ткущего года во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани. Сейчас специалисты трудятся над созданием сценария праздника и решают вопросы технического обеспечения.

24 декабря Государственный ансамбль «Ингушетия» даст сольный концерт в Доме культуры сельского поселения Нестеровское. В Ингушском государственном театре юного зрителя с 26 декабря по 31 декабря, а также со 2 по 6 января маленьких зрителей ждет представление «Новогодняя сказка».

Центр театра, кино и креативных индустрий подготовил серию праздничных концертов: 25 декабря состоится мероприятие «С Новым годом», 26 декабря — «Музыкальный серпантин», 28 и 29 декабря — «Зимняя фантазия» и «Зимние узоры».

Музеи, библиотеки, ДК и учреждения дополнительного образования также присоединятся к празднованию. С 24 по 31 декабря запланированы утренники, викторины и другие развлекательные мероприятия.