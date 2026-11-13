К принудительным работам приговорены жители Ингушетии за стрельбу на АЗС 

Георгиевский городской суд Ставропольского края огласил приговор в отношении двоих жителей республики. Они признаны виновными в совершении хулиганства группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщили газете «Ингушетия» в главном управлении Генпрокуратуры России в СКФО и ЮФО.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, 20 сентября 2025 года осужденные, празднуя свадьбу знакомых, открыли стрельбу из охолощенных автоматов на территории автозаправочной станции в сельском поселении Яндаре Назрановского района. Своими действиями мужчины грубо нарушили общественный порядок.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил обоим подсудимым наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.