К трем годам тюрьмы приговорен житель Ингушетии за хранение гранаты 

В результате судебного разбирательства установлено, что подсудимый незаконно хранил ручную осколочную гранату с запалом в своем домовладении, расположенном на улице Гайсанова в сельском поселении Яндаре.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли взрывное устройство 17 апреля текущего года во время проведения ОРМ.

Суд принял во внимание позицию государственного обвинителя и приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей в пользу государства.