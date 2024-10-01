К трем годам тюрьмы приговорен житель Ингушетии за хранение гранаты 

Хусейн Плиев

В незаконном хранении взрывного устройства признан виновным 48-летний житель Назрановского района республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В результате судебного разбирательства установлено, что подсудимый незаконно хранил ручную осколочную гранату с запалом в своем домовладении, расположенном на улице Гайсанова в сельском поселении Яндаре.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли взрывное устройство 17 апреля текущего года во время проведения ОРМ.

Суд принял во внимание позицию государственного обвинителя и приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей в пользу государства.

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