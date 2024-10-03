Калиматов назвал проект старта бизнеса ИТ-академии важным шагом для развития МСП

Он напомнил, что программа была запущена три месяца назад в рамках проекта «Бизнес-акселератор Ингушетии», который был организован на базе ИТ-академии в Магасе, созданной группой «Сафмар» предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Это событие стало значимым шагом для развития малого и среднего бизнеса в республике.

Победители программы получили мощный импульс для реализации своих проектов. Они покидают проект с новыми знаниями и уверенностью в том, что все возможно, когда есть поддержка и наставничество.

«Уверен, что участники программы смогут эффективно использовать полученный опыт в своей предпринимательской деятельности. Их место займут другие предприниматели, которые также увидят новые возможности, предоставляемые проектом. Я искренне рад за участников программы и желаю им дальнейших успехов в бизнесе», — отметил Махмуд-Али Калиматов.