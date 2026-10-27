Калиматов: поручения Президента задают дополнительные направления работы 

Как отметил в своем Telegram-канале Глава республики, Ингушетия стабильно демонстрирует высокие показатели рождаемости: с 2015 по 2024 год регион десять лет подряд занимал третье место в России по этому показателю, а по итогам 2025 года вошел в пятерку лидеров. Ежегодно в республике рождается около 8 тысяч детей. Население превысило 540 тысяч человек, естественный прирост за прошлый год составил 5 534 человека.

Продолжается развитие мер социальной поддержки. В 2025 году государственную социальную помощь получили 2 577 малоимущих семей и одиноко проживающих граждан.

На национальный проект «Семья», инициированный Президентом России, в 2026 году в республике предусмотрено около 1,42 млрд рублей. В рамках проекта уже прошел капитальный ремонт детских садов в сельских поселениях Джейрах и Нестеровское, а также в городах Малгобек и Магас. Предусмотрены меры поддержки многодетных семей, включая субсидии и социальные контракты.

Еще одно направление: охрана материнства и детства, в том числе модернизация медицинских учреждений. В 2025 году обследование прошли более 6,2 тысячи новорожденных и детей. В текущем году на оснащение Республиканского клинического перинатального центра выделено 228,7 млн рублей. Планируется приобрести 236 единиц современного медицинского оборудования для оказания помощи женщинам и новорожденным.

Махмуд-Али Калиматов написал, что новые поручения Президента России определяют и дополнительные направления работы. Правительству республики предстоит проработать возможность упрощения получения наиболее востребованных семейных выплат по принципу «одного окна» через портал «Госуслуги», оценить действующие меры поддержки многодетных семей, в том числе получивших удостоверение в другом регионе, и проверить соблюдение прав детей участников СВО при предоставлении мест в школах.

Также необходимо рассмотреть дополнительные меры социальной и психологической поддержки жен участников СВО, возможности для родителей-студентов при устройстве детей в детские сады, развитие услуг для семей с детьми.

«Правительству республики и профильным министерствам будут даны поручения проработать эти вопросы с учетом действующих в Ингушетии мер поддержки. По каждому направлению будут подготовлены конкретные предложения, определены ответственных исполнители и сроки», — подчеркнул руководитель субъекта.