Калиматов поздравил православных верующих с праздником Светлой Пасхи

«Это светлый праздник, который объединяет людей, напоминает о самых важных идеалах и ценностях, вдохновляет на хорошие поступки и наполняет сердца верующих самыми светлыми чувствами, — написал Калиматов. — Этот день напоминает о милосердии и терпении, о заботе о тех, кто нуждается в поддержке».

По словам Главы региона, празднование Пасхи способствует укреплению духовных ценностей, сохранению традиций, нравственному здоровью общества, а также укреплению мира и согласия между народами многонациональной страны.

«Пусть в этот добрый праздник в каждый дом и в каждую семью придут радость и теплота общения с родными и близкими. Пусть это настроит всех на совершение добрых поступков!» — пожелал православным Махмуд-Али Калиматов.

В 2024 году православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова 5 мая.