Калиматов предложил ежегодно проводить в Магасе муниципальный правовой форум

Стороны обсудили правовое обеспечение деятельности органов власти, подготовку квалифицированных юристов и проблемы, с которыми муниципалитеты сталкиваются при применении законодательства.

Глава Ингушетии отметил, что более 40 лет работает в юридической сфере и понимает, насколько важны точное знание закона и грамотное правовое сопровождение. По его словам, ошибки здесь могут иметь серьезные последствия, поэтому руководителям органов власти и муниципалитетов следует уделять особое внимание работе юридических служб, а специалисты должны не только знать законодательство, но и уметь применять его на практике.

Эти вопросы также стали центральными на IX Общероссийском муниципальном правовом форуме в Магасе, где собрались юристы из ряда регионов России. Главной темой стала реализация Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, разграничение полномочий муниципалитетов и практика применения новых правовых норм. С докладом на форуме вместе с гостями выступила доктор юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права юрфака МГУ имени Михаила Ломоносова Ольга Баженова.

Руководитель региона считает, что такой профессиональный диалог нужно продолжать, и предложил проводить муниципальный правовой форум в республике ежегодно. Это позволит специалистам регулярно обмениваться опытом, обсуждать сложные вопросы правоприменения и находить решения для работы на местах.

В ходе встречи он также рассказал гостям об исторической связи Ингушетии с Россией. Ингуши участвовали в защите Отечества в разные исторические периоды: пять генералов служили в Российской императорской армии, в годы Первой мировой войны 30 ингушских офицеров стали полными Георгиевскими кавалерами, еще девять были награждены Золотым Георгиевским оружием. Ингуши сражались и в Великую Отечественную войну, среди земляков — 18 кавалеров ордена Славы, а трое участников войны позднее были удостоены звания Героя Российской Федерации. Сегодня эту историю продолжают участники специальной военной операции: пятеро уроженцев республики удостоены звания Героя России.

«В память о встрече вручил Игорю Бабичеву и Виктору Щепачеву копии Почетного знамени, пожалованного императором Николаем I жителям Назрани в 1841 году за мужество при отражении нападения на Назрановскую крепость. Для нас это важная историческая реликвия, свидетельствующая о признании мужества наших предков. Искренне благодарю гостей за визит, содержательный разговор и участие в работе форума», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале, выразив уверенность, что дальнейшее взаимодействие с федеральным юридическим сообществом будет полезно для совершенствования правовой работы в республике.