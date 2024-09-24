Калиматов: «Школа фермера» поможет действующим КФХ выйти на новый уровень развития

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, участники проекта научатся разрабатывать и защищать бизнес-планы для получения государственной и грантовой поддержки.

«Это значимое событие не только для университета, но и для всей республики. Благодаря проекту многие жители смогут реализовать себя в сфере агропредпринимательства. Приобретенные знания также помогут действующим фермерским хозяйствам выйти на новый уровень развития», — отметил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

В церемонии открытия принял участие премьер-министр Владимир Сластенин. Он подчеркнул, что «Школа фермера» способствует экономическому развитию региона, поддержке предпринимателей, повышению уровня агротехнологий и развитию кадров.

Ректор вуза Фатима Албакова отметила, что лучшие специалисты университета и Россельхозбанка помогут участникам получить необходимые теоретические знания, практический опыт и передовые технологии в области агрономии и зоотехнии, а также правовых основ организации хозяйства.

Отмечается, что набор слушателей на 2024 год будет осуществляться по востребованным программам «Садоводство» и «Животноводство». Выпускники, успешно защитившие свои бизнес-планы, получат дипломы о профессиональной переподготовке.