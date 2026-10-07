Подрядная организация уже фрезерует старое покрытие и готовит основание из песчано-гравийной смеси, после чего укладывает два слоя асфальта, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минавтодортранса.

В ходе проверки министр оценил качество работ и обсудил с дорожниками задачи текущего этапа. По его словам, работы ведутся с опережением, рисков нет. Объект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Капремонт 13,6-километровой дороги стартовал в сентябре. Это один из важных внутренних маршрутов Малгобекского и Назрановского районов, который связывает населенные пункты. Ежедневно по нему проезжает около 1 тыс. автомобилей.

В этом году в нормативное состояние приведут около 2 км. В рамках второго этапа в следующем году будет обновлен весь маршрут. Дорожники рассчитывают завершить работы досрочно.

Проект предусматривает не только замену покрытия. На участке установят 168 дорожных знаков, 2 401 погонный метр барьерного ограждения и такой же объем разметки, а также 24 сигнальных столбика. Комплексное обустройство повысит безопасность движения.

Ремонт дороги «Гайрбек-Юрт — Сагопши» является частью системной работы по развитию дорожной сети региона. В 2025 году в республике в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» привели в нормативное состояние 11 дорожных объектов общей протяженностью 42 км.