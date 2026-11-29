Управление Федерального казначейства по республике передало инверторные генераторы военнослужащим на Донецком направлении. Запрос на оборудование поступил от земляка, который сейчас выполняет задачи в зоне СВО.
Сотрудники ведомства откликнулись на просьбу и в рамках сбора Народного фронта «Все для Победы» предоставили сразу четыре генератора, сообщили газете «Ингушетия» в общественном движении.
Накануне вечером лидер ОНФ по региону Башир Танкиев выехал с гуманитарным грузом в зону спецоперации. «Спасибо коллективу казначейства за поддержку. Помощь уже совсем скоро окажется у тех, кто ее ждет», — отметил он.