Сотрудники ведомства откликнулись на просьбу и в рамках сбора Народного фронта «Все для Победы» предоставили сразу четыре генератора, сообщили газете «Ингушетия» в общественном движении.

Накануне вечером лидер ОНФ по региону Башир Танкиев выехал с гуманитарным грузом в зону спецоперации. «Спасибо коллективу казначейства за поддержку. Помощь уже совсем скоро окажется у тех, кто ее ждет», — отметил он.