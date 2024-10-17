КФХ по разведению фазанов посетил Глава Ингушетии 

Фермер Багаудин Могушков строго соблюдает все требования к содержанию и разведению птиц. На данный момент в хозяйстве насчитывается 350 фазанов, хотя раньше их было более 1 тыс. 700 особей выпущено в лесные угодья республики.

На птицеводческой ферме используются натуральные корма: ячмень, кукуруза, пшеница. Фермер продает птиц местным жителям, в том числе тем, кто страдает от сахарного диабета, атеросклероза, анемии или перенес хирургические вмешательства.

Глава региона отметил, что разведение фазанов — перспективное направление птицеводства, для развития которого требуется приложить немало усилий и знаний. Благодаря этому фермерскому хозяйству у жителей республики есть возможность приобрести такой полезный, диетический и экологически чистый продукт, как фазанье мясо.

Руководитель субъекта подчеркнул, что власти создают в республике благоприятное предпринимательское пространство, стимулируя фермеров проявлять инициативы как в птицеводстве, так и в других отраслях агропромышленного комплекса. Он пожелал процветания и стабильности руководителю сельхозпредприятия.

Помимо разведения фазанов, хозяйство Багаудина Могушкова занимается выращиванием различных видов плодовых деревьев: киви, хурмы, мушмулы, орехов, гранатов и многого другого.