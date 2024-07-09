Ход уборочной кампании-2024 оценил Глава Ингушетии 

В своем Telegram-канале руководитель региона напомнил, что «Нестеровское» — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий республики, располагает обширными земельными угодьями — 6578 га.

«Под урожай 2024 года здесь посеяны озимые и яровые культуры на площади более 2400 га. Особо радует урожайность озимого ячменя и пшеницы: 27 и 30 ц/га соответственно. Это говорит о высоком профессионализме работников предприятия и о том, что они вкладывают в свой труд душу и энтузиазм», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, важно обеспечить предприятие современной техникой, чтобы повысить эффективность производства. В этом власти региона намерены будем работать совместно с руководством ГУП.

«Сельские труженики заслуживают самых искренних слов благодарности за их нелегкий, но благородный труд», — подчеркнул Глава.

Относительно КФХ «Нестеровское» он заметил, что оно занимает значительное место в аграрном секторе Сунженского района.

«Радует и то, что агрохозяйство в числе тех, кто применяет современные технологии в сельском хозяйстве. Это гарантия высокой урожайности и качественного продукта», — считает руководитель субъекта.

Также он высоко оценил деятельность сельскохозяйственного растениеводческого кооператива «Ама», отметив, что предприятие в 2023 году прошло сертификацию семеноводческого хозяйства и уже с этого года планирует обеспечивать качественными семенными материалами местных производителей.

«Важным достижением стало получение качественной пшеничной клейковины, которая подходит для создания макаронных изделий. Радует, что у нас в республики есть возможность выращивать твердые сорта пшеницы. Продавать их в другие регионы нам невыгодно. Поручил Минсельхозу включить в одну из государственных программ производство макарон как из мягких сортов пшеницы, так и из твердых. Для достижения поставленных задач очень важно сотрудничество между властью и фермерами», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

В целом, по его оценке, уборка зерновых в республике проходит хорошо, урожай обещает быть богатым.