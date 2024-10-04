Кикбоксеры ДЮСШ Долаково стали победителями и призерами республиканского турнира

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, соревнования памяти юного победителя первенства СКФО Бекова Адама Алихановича прошли в селе Верхние Ачалуки.

Юные кикбоксеры стали победителями и призерами данного турнира. Так, Баркинхоев Ирзхан и Эльмурзиев Абдуллах1 завоевали золотые медали. «Бронза» досталась Оздоеву А-Малику, Балаеву А-Рахману, Балаеву А-Рахиму. Тренирует ребят Эльмурзиев Саид и Арсаев Зелимхан.

Отличились также и воспитанники тренера Картоева Муслима. «Серебро» в активе Акталиева Имрана, Яндиева Руслана, Зурабова Абдулы. На третью ступень пьедестала поднялся Зурабов Мухаммад.