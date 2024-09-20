Коллективу Минэкономики Ингушетии представили нового руководителя 

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики, ранее Исрапил Гиреев работал в налоговой сфере. С 2007 года он занимал различные должности — от главного государственного налогового инспектора отдела контрольной работы до заместителя руководителя управления ФНС по субъекту.

С 2021 по 2023 год назначенец руководил планово-финансовым отделом Ингушского госуниверситета. С января текущего года занимал должность замминистра финансов региона.