Команда Пригородного района одержала победу в ряде дисциплин Спартакиады молодежи СКФО в Северной Осетии

Как сообщили газете «Ингушетия» участники спартакиады, на мероприятии присутствовали представители Духовных управлений мусульман, а также чиновники, общественные деятели и участники Специальной военной операции.

Соревнования по поднятию гири проходили в двух весовых категориях: до 85 кг и свыше 85 кг. В категории до 85 кг победил Хабиб Накастхоев . В весовой категории свыше 85 кг первенствовал Исрапил Даурбеков.

Впервые на Спартакиаде состоялись соревнования по мас-рестлингу. Участники, сидя напротив друг друга на специальной доске, пытались перетянуть деревянную палку. Этот вид спорта требует значительной силы и выносливости. В мас-рестлинге занял первое место Исрапил Даурбеков до 100 кг, а Аслан Газиков и Ислам Чахкиев заняли первое и третье места в категории свыше 100 кг.

Зрелищным моментом Спартакиады стало перетягивание каната, где команда Пригородного района заняла первое место, а Эльхотово и Алагир разделили второе и третье места соответственно.

После завершения мероприятий состоялась церемония награждения победителей.