Мероприятие проходило с 20 по 27 ноября 2026 года под руководством главного инспектора управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН полковника внутренней службы Николая Засухина.

Сотрудники центрального аппарата и территориальных органов системы изучили оперативно-служебную и производственно-хозяйственную деятельность подразделений и аппарата отдела, проверили фактическое исполнение мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе инспекции 2025 года.

Работа руководства и сотрудников учреждений получила положительную оценку. Прозвучали предложения по повышению качества службы и соблюдению норм содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Начальник ОФСИН по региону Наурби Бекмухамбетов выразил благодарность комиссии и личному составу за проделанную работу.