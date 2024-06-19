Компания «Россети Северный Кавказ» взыскала с неплательщиков более 402 млн рублей

Как сообщили газете «Ингушетия» в ПАО «Россети Северный Кавказ», такие результаты превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 140% или 234,8 млн рублей. При этом 390,7 млн рублей заплатят по решению судов юридические лица, 11,4 млн рублей — должники из категории «население».

Подчеркивается, что в числе наиболее крупных — иски к ГУП «Единый оператор Республики Ингушетия в сфере водоснабжения и водоотведения» на сумму 36 млн рублей. Всего в январе-апреле текущего года специалисты предъявили к взысканию 615 исков на 82 млн рублей.

«Все это результаты усиленной, целенаправленной работы по снижению объема дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию. Средства, которые энергетики возвращают в отрасль, филиал направит на реализацию производственных программ для обеспечения надежного электроснабжения республики и повышения доступности сетевой инфраструктуры», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Гарантирующий поставщик в очередной раз призвал абонентов более ответственно подходить к оплате счетов за потребленную электроэнергию, иначе компания будет вынуждена подать исковое заявление в суд. В случае принудительного взыскания задолженности в судебном порядке потребитель вынужден не только погашать долг, но и оплачивать судебные издержки. Эти расходы, а также погашение пени и услуг по отключению должника от электрической сети и повторное подключение после выплаты задолженности — дополнительная денежная нагрузка, которой можно избежать, не допуская просрочки платежей.

Особо отмечается, что если дебитор не следует решению суда в добровольном порядке, гарантирующий поставщик передает дела в службу судебных приставов. В их арсенале — начисление денежного взыскания за просрочку, арест имущества, банковского счета, удержание от суммы заработной платы, временное ограничение выезда за пределы России. Кроме того, в отношении должников может быть инициирована процедура банкротства.

Существует возможность оплатить счета в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.