Комплекс мер реализуют в Ингушетии для повышения безопасности дорожного движения

В республике завершается реализация запланированных на 2026 год мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», информировали «Ингушетию» в пресс-службе министерства автомобильных дорог и транспорта региона.
Работы направлены на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах. Напомним, в дорожную программу на текущий год вошли семь объектов, пять из которых уже введены в эксплуатацию.
На региональных и межмуниципальных дорогах нанесли 65 тыс. погонных метров разметки и установили 637 предупредительных знаков. Кроме того, обустроили 10 км тротуаров и установили четыре светофора. Особое внимание уделили безопасности пешеходов. Вблизи образовательных учреждений обустроили четыре пешеходных перехода в соответствии с требованиями национальных стандартов.
Для предотвращения выезда автомобилей на встречную полосу и съездов с дороги смонтировали 5 тыс. погонных метров барьерного и пешеходного ограждения.
Как подчеркнул собеседник, реализуемые мероприятия направлены на создание более безопасных условий для всех участников дорожного движения и устранение факторов, повышающих риск аварий на отдельных участках дорог.