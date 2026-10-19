Комплекс мер реализуют в Ингушетии для повышения безопасности дорожного движения

Работы направлены на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах. Напомним, в дорожную программу на текущий год вошли семь объектов, пять из которых уже введены в эксплуатацию.

На региональных и межмуниципальных дорогах нанесли 65 тыс. погонных метров разметки и установили 637 предупредительных знаков. Кроме того, обустроили 10 км тротуаров и установили четыре светофора. Особое внимание уделили безопасности пешеходов. Вблизи образовательных учреждений обустроили четыре пешеходных перехода в соответствии с требованиями национальных стандартов.

Для предотвращения выезда автомобилей на встречную полосу и съездов с дороги смонтировали 5 тыс. погонных метров барьерного и пешеходного ограждения.

Как подчеркнул собеседник, реализуемые мероприятия направлены на создание более безопасных условий для всех участников дорожного движения и устранение факторов, повышающих риск аварий на отдельных участках дорог.