Конференция по травматологии, ортопедии и реабилитации стартовала в Ингушетии

Двухдневное мероприятие объединило травматологов-ортопедов, неврологов, нейрохирургов, реабилитологов и ведущих федеральных экспертов. В открытии конференции приняла участие министр здравоохранения Ингушетии Зара Албакова. Приветствие участникам также направил ректор Башкирского государственного медицинского университета, академик РАН Валентин Павлов.

Организаторами выступили профильное ведомство республики, Ингушский государственный университет и Центр медицинской реабилитации. В центре внимания — современные подходы к лечению травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, восстановление пациентов после хирургических вмешательств и взаимодействие врачей разных профилей. В программе представлены доклады о роботизированном эндопротезировании, применении цифровых технологий в реабилитации, восстановительном лечении детей и оказании помощи пациентам с сочетанными травмами.

«Для нас важно, чтобы современные знания и опыт ведущих специалистов находили применение в повседневной работе медицинских организаций республики. Лечение пациента не заканчивается операцией: необходимо помочь ему восстановить подвижность, самостоятельность и вернуться к привычной жизни. Такие конференции укрепляют взаимодействие врачей разных специальностей и помогают совершенствовать помощь на каждом этапе», — отметила Зара Албакова.

В конференции участвуют специалисты из Москвы, Уфы, Ставрополя, Екатеринбурга и других городов, а также врачи Ингушетии. Среди заявленных экспертов — профессора Булат Минасов и Михаил Еремушкин. Программой предусмотрены онлайн-приветствие и доклад академика РАН Николая Загороднего, посвящённый перспективам лечения поражений крупных суставов.

Практическая часть включает мастер-классы по технологиям физической реабилитации, в том числе кинезиотейпированию и функциональным мышечным тестам. Во второй день участники рассмотрят современные хирургические методы, вопросы лечения и восстановления пациентов с заболеваниями крупных суставов и позвоночника, а также применение цифровых решений в медицинской практике.

Полученные знания и практические рекомендации призваны способствовать совершенствованию травматологической, ортопедической и реабилитационной помощи в Ингушетии.