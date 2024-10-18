Конкурс чтецов произведений поэта Али Хашагульгова проводится в Ингушетии 

В мероприятии под названием «Хоастам хьона, тха мохк! Хоастам!» («Слава тебе, наша страна! Слава!») могут принять участие жители России, иностранные граждане любой возрастной категории и социального положения.

Цель конкурса — приобщение к ингушской культуре, языку, философии, высоким духовным ценностям литературно-художественного наследия Али Хашагульгова (1943-1999 годы): поэта, прозаика, переводчика, собирателя ингушского языка, блестящего живописца, гуманиста и гражданина.

Отмечается, что творчество и трагическая судьба Али Татаровича несомненно вызывают все более возрастающий научный и общественный интерес, что актуализирует задачу полномасштабного, объективного и всестороннего осмысления его биографии и литературно-художественного наследия.

До 10 ноября текущего года принимаются профессиональные и любительские видеоматериалы (не более 10 минут) с чтения одного стихотворения, выбранного самостоятельно и соответствующего тематике конкурса (одно произведение, либо отрывок).

Допустимо использование вспомогательных средств: музыкальное сопровождение, аудиовизуальные средства, атрибуты, соответствующие теме.

Видеозапись присылается на электронный адрес konkurs_ali@mail. ru (с пометкой «Конкурс») до 31 октября (включительно) 2024 года.

Работы, присланные на конкурс, будут размещены в социальных сетях.

Награждение победителей (ценные призы, денежные премии) состоится 17 ноября 2024 года.