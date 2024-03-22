Координационный совет «Движения первых» Карабулака Ингушетии подвел итоги работы

Отмечается, что в ходе мероприятия руководитель местного отделения «Движения первых» по г. Карабулаку, г. Сунже и Сунженскому району Саидмохаммад Кодзоев доложил об итогах деятельности патриотической общественной организации за первый квартал нынешнего года. Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, участники сбора рассмотрели достигнутые результаты и выявили ключевые аспекты, требующие дальнейшего развития.

На обсуждение также были вынесены вопросы совместного проведения мероприятий и реализации плана работы на 2024 год. Особое внимание акцентировали на военно-патриотической игре «Зарница 2.0».

Спикеры подчеркнули значение социальной активности молодежи в современном обществе и необходимость поддержки их инициатив со стороны городских властей.