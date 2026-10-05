Кровлю боевой башни комплекса «Нижний Пуй» отреставрировали в горной Ингушетии

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе школы, кровля башни была повреждена под воздействием времени и погодных явлений, а также в результате попаданий из огнестрельного оружия. Специалисты провели реставрационные работы с максимальным сохранением оригинальной кладки и элементов конструкции.

В ходе работ в кладке кровли обнаружили два поврежденных камня. Их аккуратно демонтировали и заменили новыми, подобранными с учетом первоначальной породы, цветовой гаммы и особенностей кладки. Частично поврежденный конический камень, называемый по-ингушски «цIуркув», специалисты решили сохранить и вернуть на прежнее место. Согласно проведенным расчетам, он сможет прослужить еще несколько десятилетий.

Часть сланцевых плит также потребовала замены. Самую верхнюю плиту пришлось заменить полностью из-за значительных утрат. При этом были сохранены ее первоначальные параметры. Благодаря этому удалось максимально сохранить аутентичность кровли и первоначальный облик башни.

«Работы с южной стороны здания проводились на высоте более 30 метров, с остальных сторон — более 25 метров. Особое внимание специалисты уделили сохранению оригинальных элементов сооружения. В башне сохранились два ложных свода, а согласно местным преданиям, в ее архитектуре прослеживается почерк знаменитого мастера-строителя Хоаной Хинга. При реставрации, с учетом международных принципов сохранения объектов культурного наследия, специалисты стремились максимально сохранить подлинные элементы сооружения», — рассказал собеседник.

За реконструкцию кровли и башни в целом отвечает выпускник первого потока школы «Наследие» Магомед Султыгов. Его помощником стал Алисхан Патиев, для которого работа на «Нижнем Пуе» стала первым серьезным объектом в реставрационной практике.

В ближайшее время начнется демонтаж строительных лесов и подготовка к внутренним работам. Завершить реставрацию башни планируется до конца октября.