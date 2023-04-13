Поэт, прозаик, переводчик, публицист, общественный деятель Расул Гамзатов в глазах миллионов — величина почти неприкосновенная, пресыщенная всенародной любовью. Его перу принадлежат сотни проникновенных стихов и прозаических произведений, обогативших национальную, русскую и мировую культуру. За свою плодотворную жизнь Расул создал замечательные поэмы, сонеты, послания, афористические надписи, философские эссе и другие бестселлеры мирового уровня.

Произведения Р. Гамзатова полюбились читателям за мудрость и щедрость души. Не удивительно, что особое место в творчестве поэта занимает тема любви: к матери, женщине, любимой. Эта лирика близка своим теплом, благородством, чистотой. Она трогает лучшие струны сердца.

Творчество Гамзатова оказалось на редкость благодатной почвой для рождения музыкальных произведений. Многие стихи поэта стали песнями. Одно из самых известных произведений Гамзатова — стихотворение «Белые журавли». Переведенное с аварского на русский и положенное на музыку, оно стало песней, которая после исполнения ее Марком Бернесом обрела всемирную славу.

Предложение главы Дагестана Сергея Меликова объявить 2023 год Годом Расула Гамзатова было поддержано Президентом РФ Владимиром Путиным, который лично знал прославленного поэта и высоко ценил его творчество и вклад в отечественную культуру. Глава государства называл Гамзатова замечательным человеком, примером для подражания не только для Дагестана, но и для всей России. Двадцать лет назад, в 2003 году, Путин вручил Гамзатову высшую награду страны — орден Святого Андрея Первозванного. Расул Гамзатов стал пятидесятым человеком, удостоенным этой награды в новейшей истории России.

Учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру, 1 июля 2021 года В. Путин подписал указ за № 383 «О праздновании 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова в 2023 году» и распорядился создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение основного плана мероприятий, согласно которому на уровне каждого региона будут сформированы свои планы культурно-массовых образовательных мероприятий.

По словам политологов, этот указ является исключительно важным политическим решением для Дагестана, свидетельствующим не только о внимании главы государства к духовной составляющей жизни региона, но и о заботе о сохранении культурного достояния народов РФ.

Таким образом, вековой юбилей Расула Гамзатова будут отмечать в этом году на государственном уровне. По решению организационной комиссии, масштабные праздничные и памятные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения поэта пройдут не только на родине Расула Гамзатовича, но и по всей стране.

Официальное открытие Года Расула Гамзатова состоялось в начале февраля в махачкалинском Русском драматическом театре. А 10 апреля в рамках 100-летия поэта в столице Дагестана прошли «Гамзатовские чтения», в которых принял участие мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов и другие почетные гости.

Подобные мероприятия планируют провести и в нашей республике. По словам директора Национальной библиотеки Ингушетии Радимы Газдиевой, деятельность библиотек должна стать одной из главных составляющих празднования 100-летия со дня рождения всемирно известного и всеми любимого поэта Расула Гамзатова.

«Наша общая задача сделать так, чтобы празднование этой даты осталось в памяти у людей, — говорит Радима Абдуллаевна, — ведь само понятие «юбилей» даёт возможность вместить в его формат много различных мероприятий. Тем более, что в практике массовой культурно-просветительской работы, направленной на продвижение и популяризацию творчества отдельных авторов, книжные выставки в библиотеках продолжают оставаться самым традиционным и распространенным средством предоставления информации».

Как нам стало известно, не останутся в стороне и детские библиотеки, где одной из самых очевидных и традиционных форм чествования писателя-юбиляра считается оформление выставок с привлечением дополнительных средств визуализации, иллюстративного материала и различных аксессуаров. Однако, как говорят библиотекари, здесь можно столкнуться с определёнными трудностями: в фонде книгохранилищ может не оказаться достаточного количества изданий или это будут устаревшие издания 70-80-х годов. Помимо этого, найти книгу, способную визуально привлечь внимание ребёнка или подростка, ещё труднее, так как значительная часть сборников Гамзатова — без иллюстраций либо с редкими чёрно-белыми изображениями. Поэтому в качестве возможного выхода из ситуации можно предложить организовать громкие чтения, час одного стихотворения, поэтический марафон и различные творческие конкурсы, например, конкурсы чтецов и т. д.

Помощь в подготовке мероприятий, посвящённых жизни и творчеству Расула Гамзатова, оформлении визуального ряда может оказать официальный сайт народного поэта Дагестана Расула Гамзатова https://www. rasulgamzatov. ru, содержащий большое количество материалов: тексты произведений, интервью, статьи автора — размышления о писательстве, культуре и языках разных народов, воспоминания из детства, истории создания произведений, а также обширный фото- и видеоархив.