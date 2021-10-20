Двадцать два камня, два из них арочных, которые были обнаружены собранными на месте совершения акта вандализма и, судя по всему, готовились к транспортировке, были изъяты следственным отделом ОМВД по Джейрахскому району в качестве вещественных доказательств.

Благодаря оперативным действиям надзорных органов и неравнодушным жителям нашей республики, которые придали огласке это происшествие, виновный был найден — им оказался 52-летний местный житель, в отношении которого вынесен обвинительный приговор по факту причинения повреждения средневековой башенной архитектуре, с возмещением материального ущерба.

По завершении судебного процесса, арочные конструкции и камни были переданы музею-заповеднику. И, наконец, этими действиями была поставлена точка в данном громком деле, культурные ценности, те, которые удалось спасти от рук вандалов, директором музея-заповедника и выходцами из этого комплекса были доставлены и аккуратно уложены на свои исторические места.

Напомним, что это преступление было совершено в декабре 2019 года. Акт вандализма был совершен в отношении архитектурного комплекса «Бейни», башни «Баг1ара г1ала» и усадьбы «Утен-г1ала». Уместно отметить, что для истории Ингушетии — это был беспрецедентный случай, который всколыхнул волну общественного обсуждения и порицания.

Башенный комплекс «Бейни» расположен к северу от «Кашиете» и востоку от «Харпа». Сейчас в комплексе, помимо руин, сохранились одна полубоевая башня с сохранностью 90% и семь жилых башен, сохранившихся вполовину и до 90% от первоначального объема. Позднесредневековой храм-святилище «Бейни-Сели», находившийся на окраине поселка, до наших дней не сохранился.

В «Утен-г1ала», расположенном в 1,5 км юго-западнее «Бейни», наполовину сохранились две жилые башни. В «Баг1ара-г1ала» в настоящее время мы имеем возможность видеть один склеп и две жилые башни.

Пользуясь случаем, хотим поблагодарить всех участников данного мероприятия, в частности Воделова Магомеда Бисолтовича, которые приняли в нем участие и несмотря на погодные условия, не разъехались пока не был довезен до своего места последний камень (часть фото из архива заповедника).

Фариза Кариева, ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»