Праздник собрал большое количество гостей. Как и на любое праздничное событие такого масштаба были приглашены многие.

В фойе МДК г. Назрани были представлены материалы о становлении ансамбля, именитых артистах, гастролях, подарки, кубки, дипломы, а также костюмы, созданные по образцам старинных зарисовок, украшенные национальными орнаментами. Видеофильм об ансамбле знакомил гостей с историей становлении и огромной работой Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия».

Программу открыли хореографической композицией «Рассвет в горах». Затем видеоряд представил зрителям тех, кто стоял у истоков создания ансамбля. Первый президент РИ, Герой СССР Р. С. Аушев, поддержавший в 1993 году инициативу создания ансамбля народного танца, в своей поздравительной телеграмме сказал: «История ансамбля тесно и неразрывно связана с историей современной Ингушетии. Мы вместе с вами преследовали главную цель — показать всему миру через язык танца историю, культуру, характер и национальный колорит ингушского народа. Ваши выступления поднимали дух, вселяли мужество, уверенность и оптимизм в период строительства и становления республики, помогали преодолевать трудности невзгоды! Сердечно поздравляю весь коллектив и желаю новых творческих успехов и достижений!»

Первым директором ансамбля был Ахмед Могушков, первым художественным руководителем — Рая Евлоева. С ними рядом были Абукар Шадыжев, Абдулла Мухаммедов и др. В самые трудные годы они внесли огромную лепту в создание ансамбля.

В рамках концерта прозвучали гимн ансамбля «Ингушетия» в исполнении А. Оздоева, песни «Рузкъ» и «Са Даьхе» в исполнении Х. Евлоевой и Э. Эльжуркаевой. Вдохновенно был исполнен ансамблем танец «Ритмы Ингушетии», некогда поставленный художественным руководителем ансамбля «Ингушетия» Р. М. Гадаборшевым.

Зал был переполнен зрителями. Яркая концертная программа с участием многочисленных гостей из соседних республик, первого состава ансамбля Ингушетия, выпускников последующих лет поднимала праздничное настроение у всех.

Под зрительские овации вскоре первый состав ансамбля во главе со своим первым директором А. Могушковым заполнил сцену. Ахмед Могушков вспомнил первый концерт, данный ими в этом же зале, зрителей — высоких гостей, в числе которых были Равиль Гайнутдинов, председатель Духовного управления мусульман Центрально-европейского региона, участники Всероссийской научной конференции мусульман России. Своё короткое выступление на сцене первый состав ансамбля завершил танцем Ахмеда Могушкова с Асей Мержоевой и другими. Их чеканный шаг, исполнительское мастерство и осанка сохранились такими же яркими, как и 30 лет назад.

Приехали на празднование юбилея ансамбля представители сферы культуры Северного Кавказа и Урала. Очень теплыми были выступления гостей, среди которых были Народный артист РФ Д. А. Музакаев, советник по культуре при Президенте РФ А. Межидов, художественные руководители ансамблей «Кабардинка» И. К. Атабиев, «Балкария» М. Х. Энеев, «Вайнах» Г. Темирхажиев,"Алан" З. П. Козаев, «Рябинушка» С. В. Лихачева, Республиканского фольклорного хореографического центра «Ватан» Республики Дагестан У. М. Магомедалиев и др. Выступления гостей были очень тёплыми!

Очень теплыми были выступления гостей, среди которых были народный артист РФ Д. А. Музакаев, художественные руководители ансамблей «Кабардинка», «Балкария», «Вайнах», «Алан», «Рябинушка», «Ватан» — И. К. Атабиев, М. Х. Энееев, Р. А. Ахмадов, Г. Темирханов, З. П. Козаев, С. В. Лихачева, У. М. Магомедалиев и др. Выступления гостей были очень тёплыми.

«Я искренне благодарю первый состав ансамбля «Ингушетия», с которым я работал добрых 5 лет. Они преданно и незабвенно служили искусству. Мы выезжали с ними на международные конкурсы, принимали участие в праздновании 750-летия Москвы, где впервые россияне увидели коллектив ансамбля «Ингушетия» и получили высшие награды — Гран-при и приз зрительских симпатий на международном конкурсе в Польше в 2021 году», — сказал Д. А. Музакаев.

«Жемчужиной Северного Кавказа» назвал ансамбль «Ингушетия» художественный руководитель государственного ансамбля «Алан» З. П. Козаев.

В репертуаре ансамбля разные жанры. В коллективе более 100 человек. За все эти годы государственным ансамблем народного танца «Ингушетия» было дано 1528 выступлений, из них 675 — сольных, 853 — участие в культурных мероприятиях. Сегодня в ансамбле работают десять народных артистов РИ, четырнадцать заслуженных артистов РИ, два заслуженных деятеля искусств РИ, четыре заслуженных работника РИ.

Руководит государственным ансамблем народного танца «Ингушетия» профессионал своего дела, заслуженный деятель искусств РИ Магомед-Башир Досхоев. Чувствовалось глубокое уважение к нему коллег из соседних республик. На правах хозяина он принимал поздравления, в числе которых был приветственный адрес от чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Республике Кипр М. М. Зязикова: «Нет человека, кого бы не тронул глубокий профессионализм коллектива, высочайший уровень мастерства, преданность делу, искренность и любовь к искусству. Своими танцами вы рассказываете миру о нашей Родине, воссоздаете глубинную красоту, завораживаете национальной самобытностью... Достаточно посмотреть всего лишь один концерт ансамбля народного танца «Ингушетия», и каждый житель планеты поймет, увидит, почувствует ингушский благородный нрав, несгибаемый характер и вековую историю мудрого народа!»

С гордостью поздравил коллектив ансамбля Ингушетия генерал-полковник, заместитель министра обороны РФ Ю-Б. Евкуров: «Заслуги государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» значимы в деле сохранении обычаев, традиций и историко-культурного наследия ингушского народа! Искренне желаю всему коллективу и руководителям вдохновения, оптимизма, творческого долголетия и процветания!»

Яркие поздравительные телеграммы прозвучали на сцене от полномочного представителя Республики Ингушетия в Уральском округе Курейша Аушева, главы Октябрьской сельской администрации Сысертского района Н. С. Карамова и других.

Советник по культуре при Президенте РФ А. Межидов вручил народному артисту РИ, главному балетмейстеру ансамбля «Ингушетия» А. Имагожеву звание «Народный артист Чеченской Республики». Со своей стороны, высокое звание «Заслуженный артист Республики Ингушетия» вручил У. М. Магомедалиеву директор ансамбля М-Б. Досхоев.

Песни «Танцуй джигит» в исполнении М. Экажевой, «Гучаяла» Лемы Нальгиевой были приняты зрителями тепло. Вызывали добрые эмоции мелодии, в исполнении оркестра ансамбля.

«Сванский танец» и танец «Кавказский» в постановке К. Дгебуадзе, «Старинный ингушский массовый» в постановке А. Имагожева и другие были виртуозно исполнены артистами ансамбля «Ингушетия».

Необыкновенно яркими были выступления танцевальных коллективов из соседних регионов. «Хонга кафт» в исполнении государственного академического ансамбля танца «Алан», парный танец «Исламей» в исполнении солистов государственного академического ансамбля Кабардино-Балкарии, танец в исполнении государственного академического ансамбля «Вайнах», танец «Чиберг Кызлар» ансамбля «Рябинушка» из Свердловской области, республиканского фольклорного хореографического центра «Ватан» и др.

Тридцатилетний юбилей государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» отметил ярко! Не смолкали овации. Отточенные движения, осанка и улыбка озаряли лица юбиляров в этот вечер. Каждый выступающий отмечал особое отношение к ансамблю, к той огромной работе, которую ведёт коллектив в деле сохранения самобытной культуры народа.

Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» — наше национальное достояние!

Редакция газеты поздравляет руководителя М-Б. Досхоева и в его лице весь коллектив ансамбля «Ингушетия» с тридцатилетием и присоединяется к многочисленным поздравлениям в честь юбиляра.