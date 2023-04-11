На тот момент Адаму было 12 лет. Всё, что было связано с культурой ингушского народа ему было очень интересно. Он восторженно впитывал в себя сказания и былины, всё, что касалось традиций и обычаев народа, и в целом национальной культуры. Так же он воспринял и своё причастие к самому прекрасному из её звеньев — хореографическому искусству.

Руководителем танцев был Джабраил Богатырев, народный артист РИ, солист Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», профессиональный наставник и педагог. Занимался Адам два раза в неделю, но ему казалось, что этого мало, потому как было большое желание быстро научиться красиво танцевать. А если есть желание, человек обязательно достигнет цели, считает он. За короткий период Адам стал одним из лучших танцоров среди подопечных Богатырёва. Скорость, азарт, резкость движений, чёткие повороты, джигитовка на носках — всё он выполнял великолепно и изысканно.

В Государственный ансамбль «Ингушетия» Адам Плиев пришёл в 2004 году. Сюда отчасти его привела не только любовь к танцам, но и личная трагедия в семье. Ушёл из жизни отец. На плечи матери легли все тяготы большой семьи, в которой было четыре сына и две дочери, двое старших служили в армии. Адаму надо было думать, как материально поддержать своих родных. Вот он и решил, что на своём умении танцевать можно бы и заработать.

А дальше, отличные сценические данные и упорство в работе позволили ему достичь высоких результатов в хореографическом искусстве. Он с завидной энергией не только осваивал, но являлся и автором новых хореографических движений. Без его участия не проходило ни одно мало-мальски заметное культурное мероприятие в республике, и конечно же, те из них, на которых присутствовал Главы региона и почётные гости.

Адам Гериханович солирует сегодня во многих композициях концертной программы ансамбля «Ингушетия». Его сольные и дуэтные номера вызывают громкие овации и восхищение зрителей. Его смело можно назвать любимцем публики и примером для подражания молодому танцевальному поколению.

В копилке трудовой деятельности Адама Плиева участие в гастрольных поездках в составе ансамбля «Ингушетия» в регионы и города России, а также в зарубежные страны, такие как Германия, Италия, Испания, Турция, Азербайджан, Казахстан, Израиль, Катар и т. д.

За высокие достижения в хореографическом искусстве Адаму Герихановичу в 2012 году было присвоено звание «Заслуженный артист» Республики Ингушетия», в апреле 2022 года - звание Народного артиста Республики Ингушетия.

Сегодня из тех, кто танцевал в ансамбле вместе с Адамом в самом начале его трудовой биографии, остались единицы. Адам очень скучает по этому коллективу, по старым друзьям и коллегам.

— Это был сильный коллектив, — говорит он. — Очень сплочённый, дружный. У нас был барт (согласие), г1улкх (корректность в отношениях, взаимоуважение, готовность помочь, подставить плечо), — говорит восторженно Адам Плиев. — Мы в корне соблюдали предъявляемые ингушским этикетом эздел нормы и правила поведения. Я гордился своими братьями и сёстрами, коими их считал и считаю по сегодняшний день. Конечно же, сказывалось и то, что я был самым младшим, потому и проявлял уважение и учтивость ко всем и во всём, и в ответ получал от них такое же к себе отношение. Это была моя семья. Это был мой дом. Сегодня, к сожалению, многие такие моменты в этических отношениях утрачены. Быть может, у меня в этом плане завышенные требования, а может, и на самом деле размываются традиционные устои. Но тем не менее коллектив ансамбля очень сплочённый, есть и уважение друг к другу, ребята трудолюбивые, правильные. А значит, всё у нас хорошо.

Коллеги и друзья, несмотря на философские размышления Адама Плиева, отзываются о нём как об одном из самых позитивных членов коллектива, называют его душой компании, который умеет сплотить вокруг себя молодёжь, зрителей и вообще всех, кто оказывается здесь и сейчас с ним рядом. В его характере есть такое особое для артиста качество — всё негативное оставлять за сценой, а к зрителю выходить во всей форме, подтянутым, открытым, внося с собой свет и радость, с готовностью приукрасить досуг людей, которые в тебя верят.

Адам Плиев в ансамбле «Ингушетия» скоро без малого двадцать лет. Самым главным достижением в своей жизни считает друзей, которых имеет, и незабываемое время, которое уже не вернёшь, но всегда вызывают у него тёплые воспоминания. В людях ценит такие качества, как порядочность, приверженность к традициям и уважение к людям.

У Адама прекрасная семья, подрастают два сына.

Когда мы у него спросили о планах на будущее, он ответил коротко и лаконично: «Построить дом, посадить дерево, дать своим детям религиозное и ингушское воспитание!»