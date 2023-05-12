Напомним, что в музее ИЗО проходит запись очередного выпуска совместного с телевидением НТРК «Ингушетия» проекта «Полдник с художником» с очаровательной ведущей Элизой Барахоевой. Проект предусматривает знакомство представителей молодёжи с творчеством известного художника в республике и за ее пределами. В непринужденной беседе за чашечкой ароматного чая участники мероприятия знакомятся с секретами мастерства известного художника и проникают в неизвестные им доселе тайны искусств.

На этот раз музей пригласил в качестве почётного гостя, как мы уже отметили Алихана Майриева.

Алихан Берснакович Майриев известен многим любителям живописного искусства как в нашей республике, так и далеко за её пределами. Родился он 23 октября 1958 года в живописном селении Мужичи Сунженского района ЧИАССР. После окончания школы поступил в Хабаровское художественное училище. По окончании работал художником-оформителем в Хабаровске, потом во Владивостоке, в городах Находка и Уссурийск.

Сегодня Алихан Берснакович живёт и работает в Ингушетии, представляя свои возможности в различных жанрах живописного искусства. В его авторской копилке высокохудожественные произведения — пейзажи, натюрморты, сюжетно-тематические работы и портреты. Его работы можно увидеть в выставочных залах многих региональных музеев, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

На встрече студенты проявили живой интерес к творчеству художника, к изыскам его таланта. Состоялся насыщенный диалог, в котором молодые люди задавали вопросы художнику и высказывали свои мысли и впечатления о его работах. Алихан Майриев в свою очередь поделился собственным опытом и знаниями в области живописи и искусства в целом, рассказал о своих творческих подходах и методах работы, как возникло то или иное произведение, и о том, как и где он находит вдохновение для творчества. А также дал начинающим художникам и любителям этого направления ценные советы.

Вечер удался. Участники встречи получили яркие эмоции, новые знания в области культуры, а молодые люди с творческими наклонностями обрели вдохновение для своей деятельности.

Хадижа Даурбекова в музее ИЗО была впервые. «Больше всего нас впечатлил приём сотрудников музея, — говорит она, — теплая, располагающая к общению атмосфера. И сама идея — беседа за чашкой чая с известным художником. Признаюсь, что на работы Алихана Майриева я обратила внимание впервые, но они вызвали не только у меня, но и у всех яркие впечатления. Ещё и оттого, что художник рассказывал, как появилась идея создания того или иного произведения. Особенно впечатлила картина, в которой художник показал трагедию народа в годы высылки, и переход в современность. «Пирамида деяний тройки». Помимо этого, нам были интересны и экспонаты древности, нашей истории, выставленные в музее. Хочется поблагодарить сотрудников музея за такой приём и за идею пригласить нас. Мы были бы рады ещё раз принять участие в таком или подобном проекте».

В подарок от почетного гостя всем участникам мероприятия достались подписанные автором каталоги его персональной выставки «Край родной — неиссякаемый источник вдохновения».

Для главного гостя встреча была очередным поводом пообщаться с молодыми людьми, обменяться мнениями, узнать, что хотят и чем интересуются сегодня представители творческой молодёжи. Он отметил важность проекта и выразил признательность всем сотрудникам музея за проделываемую ими большую и значимую работу в плане воспитания подрастающего поколения и формирования в них чувства прекрасного.

«Музей проводит колоссальную работу в деле воспитания молодёжи, формирования у них эстетического вкуса и проявления талантов, — отметил художник. — У них немало подобных проектов, хороших и перспективных. И в этом большая их заслуга, учитывая еще тот факт, что у нашей молодежи практически нет площадок, где они могли бы открыться, реализоваться, постичь секреты творческой аудитории. И ещё, Государственный музей изобразительных искусств даёт уникальную возможность известным художникам пообщаться с представителями молодёжи и поделиться опытом и знаниями».

В свою очередь заместитель директора музея ИЗО Ингушетии Алихан Гаирбеков поблагодарил всех участников проекта. «Мы надеемся, что проект станет началом новых творческих идей для каждого участника, — сказал он. — И мы рады, что такие встречи проходят в нашем музее, и надеемся, что это хорошее начало для будущего большого проекта!»

Пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии напоминает читателям, что полный выпуск «Полдника с художником» можно посмотреть в программе Элизы Барахоевой «Культура» на телеканале НТРК «Ингушетия» 14 мая в 19:30.