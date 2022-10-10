Искусство — очень насыщенное и многогранное понятие. Им может быть и творческое отражение образа, и определённое мастерство. Одно точно — оно должно волновать душу человека и давать ощущение счастья, стимулировать его к мыслительной деятельности, определённым чувствам и идеям. Именно такие чувства вызывает у зрителя творчество молодой, но очень талантливой художницы Амины Гайтукиевой, о которой я хочу рассказать сегодня в нашей рубрике «Презентация художника», в которой Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии продолжает знакомить вас с новыми именами талантливых художников и мастеров декоративно-прикладного искусства нашего региона.

Гайтукиева Амина Алихановна родилась в Москве 23 декабря 1997 года. Амина — выпускница гимназии № 1 города Карабулака. Она окончила детскую школу искусств в Карабулаке по направлению «изобразительное искусство» и сейчас продолжает обучение у своего педагога и наставника Мартазанова Мусы Яхьяевича в студии искусств «Martазанов». Получила специальность социолога, окончив Российский государственный университет.

До августа 2022 года Амина работала художником-оформителем и педагогом ИЗО в детском саду № 5 «Ласточка» в городе Карабулаке, а также бухгалтером в небольшой консалтинговой компании. Брала заказы на роспись.

Вот уже три года Амина очень много времени уделяет творчеству, пишет картины, совершенствует своё мастерство. Взяться за кисть её подвиг всё возрастающий интерес к рисунку и живописи. Она видит красоту в мелочах и превращает обычные мимолетные сюжеты в произведение искусства.

Художница отдает предпочтение сюжетно-тематическим работам. Это и невероятные портретные картины, и пейзажные работы, бытовые картины и сельские образы, в которых она уделяет внимание не столько сюжетно обоснованному действию, сколько общему настроению сцены, изображенной на полотне, душевному состоянию персонажей.

На своем живописном полотне «Так оно было когда-то» художница изобразила момент радостной встречи отца с маленькой дочкой после ее пробуждения. Отец посадил девочку, смеющуюся от восторга, на плечи. Эта трогательная сцена пронизана теплом и любовью. Между отцом и дочерью существует неразрывная связь, чувствуется, что ребенок ощущает защиту, поддержку и полное доверие к отцу. Отец и дочь — особый мир, отдельная вселенная, наполненная глубоким, искренним и трепетным чувством. Теплые, пастельные тона, которые использует художница, еще больше дают ощущение душевного комфорта и чувства умиротворения в этой картине. «Так было когда-то» в жизни каждой счастливой девочки.

Главные герои на полотне «Встреча» — люди преклонного возраста. Волею судьбы они встретились на торговых рядах, где продают плетеные из лозы корзины, — от тонких ажурных корзинок до плетеных колыбелей. Приглушенная цветовая палитра полотна вторит общему настроению картины. Художница обращает внимание зрителя на выражение лиц главных героев картины. В них запечатлена радость встречи после длительной разлуки и горечь неминуемого расставания.

Амина полагает, что истинному художнику присущ авторский почерк и особая манера письма. Винсент Ван Гог говорил: «Если вы слышите внутренний голос, который говорит вам: «Вы не сможете рисовать», рисуйте, во что бы то ни стало, и этот голос однажды замолчит». Этой фразой молодая художница описывает своё творчество.

По словам Амины, из старых мастеров своим творчеством её вдохновляют Франсиско Гойя, Пьер Огюст Ренуар, из современных — Владимир Валегов, Михаил Сатаров, а также ингушские художники, среди которых Хож-Ахмед Имагожев, Муса Мартазанов и Дауд Ахриев.

29 сентября 2022 года в детской школе искусств города Карабулака состоялась совместная выставка Гайтукиевой Амины и Мурзабековой Бэлы под названием «Так звучит цвет». Работы художницы, особенно сюжетно-тематические полотна, получили высокую оценку профессионалов и любителей живописи. Успешный дебют — это, несомненно, стимул к освоению новых высот и новых творческих свершений. Для этого ей придется много и усердно работать, считает сама Амина, но она к этому готова.

Роза Хамхоева, научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия