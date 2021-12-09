Своей радостью поделился в соцсетях и сам Амерханов: «Это невозможно!» — говорили одни. «Сейчас не время!» — говорили другие. А третьи говорили: «Никто тебя даже слушать не будет!» Однако ведущие киноэксперты, продюсеры, режиссеры страны и экспертная комиссия Министерства культуры РФ во главе с министром культуры Ольгой Любимовой решили иначе«.

Напомним, что проект фильма «Письмо», режиссёром и сценаристом которого является Амур Амерханов, стал победителем Северо-Кавказского питчинга дебютантов киноиндустрии, который прошел в июне этого года в столице Карачаево-Черкесии, а также обладателем гранта в размере 500 тысяч рублей от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов.

«Письмо» — это исторически-приключенческая картина, которая рассказывает о героях-ингушах, участниках Великой Отечественной войны, об общественных деятелях, писателях и ученых ингушского народа, сыгравших большую роль в восстановлении республики, об их личном и самоотверженном служении своей большой и малой родине. Это история, которую должен знать каждый человек, позиционирующий себя личностью. Она не только про судьбу ингушского народа, она про великие идеи о свободе и равенстве, которые вмещаются в простые истины семейных ценностей.

«Доверившись профессионалам, мы начинаем съемки уже в этом году, — пишет Амур Амерханов. — И первый наш пункт — это наша родина, Ингушетия! Конечно, без помощи Всевышнего, без поддержки народа, без упорной работы всей команды мне не удалось бы дойти до столь высокой площадки и получить одобрение! Первый большой шаг из множества маленьких — сделан. И теперь я обращаюсь к вам. К тем, о ком я снимаю это кино. Нам нужна ваша помощь: гвоздем, доской, парой рабочих рук, присутствием и помощью на площадке. Нам нужны ремесленники, художники, этнографы. Все, кто может содействовать. Нам нужны дети. Много детей. Для одной из самых массовых и масштабных сцен. Нужны актеры массовых сцен. Нам нужны именно ингушские лица, потому что эта картина будет посвящена нашим родителям — поколению героических людей, выживших в депортации, вернувшихся, добивавшихся справедливости и восстановления своей республики в ее исконных пределах.

Мы, их дети, их потомки, должны донести историческую правду о героическом пути наших отцов всему миру. И самый доступный путь — это донести правду на понятном любому человеку языке — языке киноискусства. Верю, что это именно так. Иначе я бы не дошел до этой сцены и не защищал эту идею перед теми, кто сегодня диктует правила для российского кино».

Разумеется, наши читатели поймут и поддержат молодого художника киноискусства. Известно, что первая картина режиссёра Амерханова «Сайти — сын Зоули» — победитель более чем тринадцати международных и российских кинофестивалей. И это результат совместной и усиленной работы самого режиссёра, всей его команды и всех тех, кому не безразлична судьба ингушского кинематографа.

«И сейчас без вашей поддержки нам не обойтись, — пишет режиссёр. — Поэтому, даст Аллах, у нас всё получится. Все, кто сможет быть рядом в этом деле и поучаствовать в создании большого национального кино в Ингушетии, пишите нам в директ @saityzouli».