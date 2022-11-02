Цори занимало в XIX столетии одно из ведущих мест по материально-культурному развитию в Ассинском ущелье. В период позднего Средневековья Цори было своего рода духовным, экономическим и политическим центром всей округи. Ремесленники и мастера, учёные люди и зодчие Цори славились своим искусством на всю округу. Подтверждением тому стала недавняя находка, обнаруженная после обвала одного из склепов на обрывистом берегу реки. Об этом сотрудникам музея-заповедника стало известно по телефонному звонку одного из потомков основателей этого комплекса. Прибыв на место происшествия, работники учреждения обнаружили большое количество человеческих останков и предметов быта.

Директор Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея заповедника Ильяс Мальсагов отметил, что во время планового обхода за несколько дней до обрушения никаких изменений и нарушений не было зафиксировано, а уже во время выездной инспекционной поездки к башенному комплексу Цори был зафиксирован факт обрушения части наземного склепа, после чего сотрудники музея-заповедника скоординировали дальнейшую работу с привлечением, в том числе, и представителей тейпа Цхьорой, в связи с необходимостью принятия экстренных мер. По результатам проведенных работ было захоронено 218 человеческих тел, проведены мероприятия по сохранению и архивации найденного материала, составлен соответствующий акт технического состояния наземного склепа и произведена фото- и видеосъемка.

«Без преувеличения, это резонансное событие, и исследователям есть над чем поработать, — говорит заместитель директора научного института, доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. — Этнографический и этнологический материал, обнаруженный после обвала склепа, ещё раз подтвердил теорию о высокоразвитой цивилизации ингушского народа в период средневековья. Об этом писали исследователи разных времён, имелись и материальные свидетельства, подтверждающие эту теорию. Но музейные экспонаты оказались по разным причинам в музеях Владикавказа, Грозного, Санкт-Петербурга, зарубежья. Что-то, к сожалению, утеряно, что-то удалось сохранить. И вот новое свидетельство. Обнаружены изделия из металла, бронзы, серебра, разумеется, изделия из дерева, кожи и кости. Много орнаментальной информации мы видим в женской одежде, в обнаруженных головных уборах «курхарсах», на деревянных изделиях, на предметах быта. О развитом ремесленном производстве говорят инструменты по рукоделию, иглы, разнообразие ножниц и тому подобное, а назначение некоторых предметов ещё предстоит исследовать.

Думается, это не последняя находка. Наш край таит в себе ещё много открытий. Но у нас катастрофически не хватает специалистов. Надо над этим работать, привлекать кадры, повышать уровень квалификаций молодых исследователей. Ведь даже самый, казалось бы, незначительный артефакт, уже не говорю о том обилии, что мы получили из этого склепа, может иметь огромную историческую значимость, а значит, требует особого подхода, требует привлечения специалистов разного уровня по археологическим работам, по реставрации, по сохранению памятников».

В свою очередь заместитель директора Республиканского археологического центра Умалат Гадиев отметил, что центр работает в этой зоне с 2018 года, и уже сформирована первая антропологическая экспедиция в зоне археологического ансамбля Цори, проведены небольшие работы в склеповых усыпальницах.

«Исследования подобных объектов для нас представляют большой интерес, — говорит он, — уже есть опыт изучения, есть план работы по этому материалу. Привлечены специалисты».

Одна из славных легенд, связанных с Цори, рассказывает о девушке-воине, храброй наезднице Могушке. По преданию, девушка командовала отрядом из шести с лишним десятков воинов-мужчин и устрашала врагов своей отвагой. После смерти в Цори, согласно легенде, для неё был построен трёхъярусный мавзолей, Могушка-каш. Хотя это не имеет прямого отношения к нашей теме, но версию об амазонках озвучила кандидат, профессор исторических наук Эльза Мужухоева.

«Это большая удача, что в связи с труднодоступностью склеп сохранился и донёс до нас значимые артефакты, — говорит она. — Но то, что все погребения женские, и детские, наталкивает на мысль, что этот склеп, может быть, был посвящён амазонкам. Об амазонках известно давно. О них писали многие учёные, в том числе и кавказовед Е. Крупнов, который предполагал их существование на Северном Кавказе, в частности на территории Ингушетии. А по останкам маленьких детей, так нам известно, что амазонки до какого-то возраста держали детей при себе, потом мальчиков отдавали отцам, а девочки оставались с ними. Об амазонках можно предположить и по тому, что там чисто с женскими предметами обихода, с украшениями, предметами труда и тому подобное, много оружия, сабли, наконечники стрел и т. д. Значит, женщины были воительницами».

Вопросов для исследователей непочатый край. Ну а прецедент с обнаружением богатого исторического наследия ингушского народа, открывающего многие страницы прошлого с новым видением, показал и слабые стороны. Об этом шла речь на совещании по вопросу проведения археологических раскопок в разрушенном склепе в селе Цори в резиденции Главы региона в Магасе с участием членов правительства региона, представителей Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, Археологического центра имени Евгения Крупнова, Государственной архивной службы и Управления культурного наследия правительства региона.

В частности, Глава Ингушетии отметил, что при возникновении чрезвычайных происшествий на местах, представляющих собой культурно-историческую ценность, должны работать только специалисты во избежание повреждения артефактов, с которыми только профессионалы умеют обращаться должным образом.

Участники совещания сошлись во мнении, что при таком сосредоточении архитектурных памятников в горной Ингушетии прецеденты будут повторяться, а значит, надо быть готовыми к тому, чтобы профессионально грамотно сохранить материальные ценности древней истории ингушей для их потомков.

Глава региона дал поручение муниципальным властям, представителям заповедника и всем причастным к данному направлению организациям провести информационную работу среди жителей, с представителями каждого тейпа отдельно, по поводу того, как вести себя в подобных ситуациях, к кому обращаться в первую очередь, какие действия грамотно предпринимать. Разумеется, вести разъяснительную работу по очистке территории башенных комплексов и реставрации архитектурных памятников, о необходимости согласовывать эти вопросы с соответствующими органами власти.

«Наш заповедник, по российским и международным меркам, небольшой, но только у нас такая концентрация исторических памятников, причем общепризнано, что еще не все они обнаружены. И все они являются достоянием не только своих родовых фамилий, но всего народа», — заявил руководитель субъекта.