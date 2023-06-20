Данный форум, инициатором которого выступил творческий коллектив Русского государственного музыкально-драматического театра Республики Ингушетия под руководством заслуженного деятеля искусств Микаэла Базоркина, был организован под патронажем Союза театральных деятелей РФ. В мероприятиях участвовали как представители театральной среды северокавказских регионов, Калмыкии, Астраханской и Ростовской областей, так и продюсеры, специалисты в области маркетинга, а также эксперты по организации театрально-концертного дела, представители театральной биржи труда и другие деятели культуры. Среди ключевых вопросов, которые поднимались театроведами в работе форума, были не только финансовые проблемы, но и репертуар театров, гастрольная деятельность, проблема формирования театральной культуры зрителя.

«Запланированная в те годы правительством страны реструктуризация учреждений культуры, безусловно, коснулась и театров, — рассказывает Микаэл Базоркин. — И наша задача состояла в том, чтобы совместными усилиями найти пути выживания в этой ситуации. С этой целью мы собрались тогда на форуме, чтобы обсудить комплекс проблем, который имел место быть на территории театрального пространства юга России, и попытаться тем самым вместе найти пути их решения. А силы для объединения и консолидации у региональных театров есть и были, потому что есть талант и желание работать».

Если говорить про Ингушетию, необходимо отметить, что наша республика бережно сохраняла и развивала национальное театральное искусство и интернациональные традиции. Еще в 30-х годах прошлого столетия, участвуя в Ростовском фестивале театральных коллективов народов Северного Кавказа, профессиональный ингушский театр занял первое место и был удостоен высокой профессиональной оценки.

Сегодня все существующие в Ингушетии театры четко ставят перед собой проблему существования и модернизации театрального искусства на Северном Кавказе и, обращаясь к национальным традициям и обычаям, придают своей деятельности особый колорит.

Справедливости ради нужно отметить, что Русский государственный музыкально-драматический театр Республики Ингушетия (РГМДТ РИ) наиболее активно, чем другие театры республики, работает над взаимодействием и обменом опытом между другими сценическими учреждениями России. В процентном соотношении по гастролям и по актерскому составу с высшим столичным профессиональным образованием РГМДТ РИ занимает одну из лидирующих позиций среди театров не только региона, но и северокавказских республик. Несмотря на то, что единственный музыкальный драмтеатр Ингушетии даже спустя годы вынужден делить сцену с театром юного зрителя, актеры все равно продолжают работать и показывать блестящую игру. В Русском театре собрался потрясающий актерский состав, лучшего, более профессионального нет ни в одном театре Северного Кавказа. Так, по крайней мере, говорят театральные критики.

Когда в 1998 году выпускники «Щуки» в количестве 15 человек решили не расставаться и работать вместе, на свет появился Ингушский театр-студия «Современник», инициатором, создателем и руководителем которого стал заслуженный артист Республики Ингушетия Микаэл Базоркин. В 2005 году «Современник» был преобразован в Русский государственный музыкально-драматический театр. По истечении нескольких лет РГМДТ РИ вошел в каталог лучших театров страны, выигрывая гранты Министерства культуры РФ и участвуя в многочисленных международных фестивалях России. Под руководством М. Базоркина Русский театр получил высокую оценку публики, прессы, а также жюри фестивалей различных городов России.

В самом начале своей творческой биографии, уже в 2000 году, театр стал золотым призером первых Международных Дельфийских игр в Москве и принял активное участие в акции «Марш мира и согласия» по городам России. Театр также участвовал и занимал лидирующие места в фестивалях «Театр без границ», «Сцена без границ», «Комплимент», в Международном фестивале русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона и т. д. Под эгидой театра в общей сложности были проведены более двадцати региональных и всероссийских конференций с участием творческой интеллигенции юга России, представителей ГИТИСа и столичных театров. Среди них красной чертой можно выделить форум, о котором мы упомянули выше.

Надо сказать, что этот форум стал важным культурно-политическим событием не только для юга России, но и для всей страны. Впервые за долгие годы театральные деятели этого сложного региона, каким по сей день остается Северный Кавказ, собрались для обстоятельного разговора о прошлом, настоящем и будущем своих театров. Как было сказано в одном из выступлений, «настало время приглядеться к тому, что мы сделали вчера, что осталось сделать сегодня и что из всего этого мы возьмем с собой в завтрашний день». По сути это был первый открытый диалог всех, кому небезразлична судьба театров.

Главным результатом этой конференции явилось создание Ассоциации театров СКФО РФ в целях консолидации театральных сил округа, в состав которой на сегодняшний день входит 58 театров юга России. Это было признано единственно правильным шагом на пути решения задач, которые стояли перед театрами.

Вспоминая дни работы форума, Микаэл Базоркин, единогласно избранный председателем Ассоциации театров юга России, говорит: «Каждого из нас подвигла на эту встречу любовь к своему театру и своему дому. Но у нас есть еще наш общий дом — Северный Кавказ. Поэтому мы решили быть не просто соседями, а семьей, и свои каждодневные проблемы решать не в одиночку, а коллективными усилиями выстроить действенную концепцию развития театрального искусства в округе в целом. Ведь только таким образом проблема каждого театра могла стать общей проблемой. И сегодня время показывает, что, став едиными, заботясь друг о друге, мы смогли поднять то, что поодиночке нам поднять было бы не под силу».

Таким образом, маленькая Ингушетия сумела дать своеобразный стартап в театральном искусстве, вокруг которого стали объединяться представители театрального братства Северо-Кавказского федерального округа. Несмотря на нестабильность в регионе, в Ингушетию на встречу с театралами за все эти годы приезжали известные деятели культуры из различных городов и республик России. Это были люди, которым небезразлична судьба нашей общей Родины.

Российский институт театрального искусства и Ассоциация театров юга России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения молодых талантов. Соглашение предусматривает, что самые талантливые студенты и выпускники ГИТИСа получат возможность реализовать свои творческие замыслы и проекты на сценах театров юга России.

В марте 2015 года штаб-квартира Ассоциации театров юга России переехала из Ингушетии в Дагестан. По словам руководителя ассоциации, принятие такого решения было обусловлено рядом причин. Во-первых, в Дагестане функционируют 13 театров. Когда в Ингушетии собирались пресс-конференции, на них больше всего присутствовало представителей дагестанских театров. Во-вторых, в РД превосходно развита культурная инфраструктура. И, в-третьих, в Дагестане сформировалось особенное отношение к культуре: открытие еще одного театра — Театра поэзии — во время кризиса говорит о многом.

«Несмотря на то, что офис Ассоциации театров юга России раньше находился в Ингушетии, а теперь в Дагестане, я могу сказать, что офис всегда там, где я, и сейчас так сложились обстоятельства, что я собрал вокруг себя такую сильную команду, где есть настоящие профи, подготовленные в разные годы в ведущих московских вузах. Это в основном сотрудники Ингушского государственного музыкально-драматического театра, и занимаются они под моим руководством подготовкой абитуриентов для поступления кавказской молодежи в ГИТИС и другие культурные вузы страны в рамках проекта «ГИТИС-ЮГ», который был инициирован ассоциацией в самом начале ее создания и действует согласно договору о сотрудничестве между ассоциацией и ГИТИСом. В рамках этого договора мы на местах сначала мониторим ситуацию и проводим согласованные с ректором ГИТИСа действия по формированию выезда комиссии ГИТИСа на юг России.

Как советнику ректора ГИТИСа, мне должны быть известны все пути взаимодействия с театрами СКФО. Это наличие полной базы данных, где видны проблемы и творческие дыры местных театров. Но я хочу заметить, что в идеале министерства культуры субъектов заранее должны выходить на нас и давать нам информацию по кадровым дефицитам, после чего мы планомерно строим свою работу. Мы должны знать, какой театр испытывает кадровый недобор, чтобы подготовить людей соответствующим образом.

Но на самом деле все происходит не так, как хотелось бы. Фактор личности людей, занимающих высокие посты в министерствах культуры, очень разный, и если вчера министр был заинтересован в том, чтобы из его региона поступило как можно больше талантливых людей и он активно взаимодействует, то сегодня он может смениться, и на его место приходит абсолютно незаинтересованный и безразличный к культуре человек. В таком случае связь с этим субъектом практически теряется, и ничего хорошего из этого не получается.

Но мы стараемся делать все возможное для того, чтобы в ГИТИСе, а это самый большой университет в Европе и второй в мире, училось как можно больше молодежи с Северного Кавказа. Хочу заметить, что в этом вузе есть не только актерский факультет, как многим кажется, там много факультетов, и в зависимости от того, на какой факультет поступило больше заявок, акцент делается на определенный состав комиссии.

«ГИТИС-ЮГ» — это кочующий проект: он проходил почти во всех субъектах СКФО. В этом году он работал в Дагестане, в прошлые годы отбор проходил в Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В общем, комиссия прошлась, можно сказать, по всем субъектам Северного Кавказа. Было время, когда комиссия регулярно приезжала в Ингушетию, но по ряду причин этот график работы немного изменился. Но я надеюсь, что в будущем году мы и прослушивание, и отбор проведем в Ингушетии«.

Как нам удалось узнать, Ассоциация театров юга России два десятка лет назад взяла курс на творческое взаимодействие театров, в рамках которого происходит обмен опытом, содействие современной национальной драматургии, привлечение внимания государственных органов власти к проблемам театров, и сегодня достойно продолжает этот нелегкий путь.

По словам председателя, одной из приоритетных задач ассоциации является набор абитуриентов в ведущие театральные вузы Москвы, такие как ВТУ имени Щукина и РАТИ (ГИТИС), куда под эгидой программы «ГИТИС-ЮГ» на различные факультеты за последние двадцать лет поступило уже 167 человек. Это общая цифра со всего Северного Кавказа. Из них из Ингушетии поступило 72 человека. Это с учетом тех людей, которые поступили в прошлом году, но без учета тех, которые в этом году уже прошли первый тур и допущены к следующему туру. Если они пройдут, эта цифра, соответственно, увеличится.

«Я возьмусь утверждать, что на сегодняшний день в Ингушетии 99 процентов людей, работающих в сфере культуры, имеют московское образование, полученное по программе «ГИТИС-ЮГ», которая работает под эгидой ассоциации, — говорит Микаэл. — И это не только актеры, но и другие деятели культуры, работающие в разных жанрах. Они далеко не все работают в театрах, многие сменили профессию, но, тем не менее, та база знаний, которую они получили в ведущих вузах Москвы, им пригодилась в жизни, и они востребованы».

Проект «ГИТИС-ЮГ» является постоянным и из года в год действующим, но есть у ассоциации и много других разовых проектов. Например, в прошлом году к нам в республику приезжали студенты ГИТИСа с целью популяризации и взаимоинтеграции будущих профессионалов сцены. Этот творческий визит, по словам Микаэла Валерьевича, оказался очень значимым для нашего зрителя.

«Во-первых, нужно отметить, что наиболее талантливые юноши и девушки учатся в этом вузе, — говорит он. — И поэтому приезд в Ингушетию одной из лучших студенток режиссерского факультета ГИТИСа из Адыгеи для осуществления постановки нового спектакля, безусловно, явился для нас хорошим началом в интеграции общества и значимым событием. В постановочную группу, рекомендованную ГИТИСом, входили также студентки с других факультетов, и вместе они занимались постановкой нового спектакля. В данный момент на режиссерском факультете из Ингушетии никто не учится, но если будет такой случай, студенты из нашей республики поедут в Адыгею. Вот такой вот хороший, здоровый посыл взаимоинтеграции действует в ГИТИСе, и делается это для того, чтобы потом, по окончании института они знали друг друга, приглашали на совместные работы и обменивались опытом. Ведь только таким образом театры могут расти и развиваться, и получать за это благодарность зрителей».

В числе самых грандиозных и массовых проектов, осуществленных у нас в республике по инициативе Микаэла Базоркина, по праву считается проект «Легенды Ингушетии», продемонстрированный актерами Русского государственного музыкально-драматического театра в 2019 году. Написанные М. Базоркиным театральные постановки в древних замковых комплексах Ингушетии, куда были вовлечены различные творческие коллективы и даже скаковые кони, были высоко оценены в театральных кулуарах страны. Пять спектаклей с героико-историческими и фольклорными персонажами, отражающими быт, традиции, обычаи народа и его мировоззренческий уклад, были показаны под открытым небом на фоне величественной горной природы среди архитектурно-исторических памятников средневековой Ингушетии. Этот проект, по оценкам экспертов, стал одним из ярчайших событий театрального искусства северокавказского региона.

Надо сказать, что 2019 год, объявленный Президентом России Годом театра, оказался особенно насыщенным на театральные премьеры. В течение этого года в Ингушетии были проведены более тридцати культурно-массовых мероприятий. Самыми масштабными из них, помимо проекта «Легенды Ингушетии», стали всероссийский театральный марафон «Российский театр -ХХI век. Новый взгляд», а также всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация» и первый международный фестиваль театров кукол «Лоаман ц1ай». Местные театры показали своему зрителю семь премьерных спектаклей и совершили гастроли по разным регионам России и ближнего зарубежья.

В 2015 году в жизни Русского театра и его руководителя произошло еще одно знаменательное событие: РГМДТ РИ вошел в Международный институт театров при ЮНЕСКО, а Микаэл Базоркин стал членом правления института и Гильдии театральных менеджеров России.

«Культура Кавказа — уникальное явление, очень многогранное и безумно интересное, — говорит он. — Согласитесь, грех не показывать такую красоту! Тем более, что таким образом мы выходим на мировой уровень: у нас появляется возможность вывозить свой театр за рубеж, защищать свои театры, соответственно, мы выходим на иной уровень связи, взаимоотношений. Финансовых интересов тут никаких нет. Здесь прежде всего речь идет о составлении положительного имиджа, статуса, престижа. По программам ЮНЕСКО наиболее талантливые дети с Кавказа смогут поехать на обучение за границу. Талантливые режиссеры, актеры могут получить возможность отправиться за рубеж для «раскрутки» на мировом уровне, пролоббировать свои интересы. И это очень здорово».

Надо сказать, что в российской театральной среде Микаэл Валерьевич Базоркин является достаточно известной личностью. Его деятельность необычайно широка и разнообразна. Поэт, писатель, педагог, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, лауреат многочисленных премий и наград, Микаэл Базоркин за долгие годы своей творческой деятельности проявил яркие качества художественного руководителя, актера, режиссера, продюсера, популяризирующего российскую и национальную культуру, а также инициировал и создал множество проектов и социально значимых мероприятий.

М. Базоркин является автором и постановщиком ряда пьес. Его постановки имеют большой общественный резонанс в республике и за ее пределами. Несмотря на то, что во всех своих постановках Микаэл Базоркин берет себе только небольшие роли, игра актера запоминается новизной исполнения. Есть в его репертуаре и роль в известном художественном фильме знаменитого российского кинорежиссёра и продюсера Никиты Михалкова «12», где он играет отца мальчика. Кстати, следует отметить, что Микаэл был выбран режиссером фильма в качестве своего консультанта по вопросам Кавказа и озвучка фильма, взявшего в 2007 году «Золотого льва» на Венецианском международном кинофестивале и номинированного на «Оскара», была сделана актёрами Русского музыкально-драматического театра Ингушетии.

В 2016 г. в составе делегации из России в качестве гостя Микаэл Базоркин посетил министра культуры Саудовской Аравии и помимо других проектов, лично участвовал в создании фильма о Саудовской Аравии, который был показан по российским телеканалам в преддверии визита короля Саудовской Аравии в Россию. Озвучивал фильм артист РГМДТ РИ Лом-Али Торшхоев.

Также по инициативе Микаэла Базоркина издательство «РИПОЛ классик» включило в серию «Волшебные сказки со всего света» трёхтомник, куда вошли сказки Ингушетии, Норвегии и Швеции. Составителем книги «Волшебные сказки Ингушетии» и автором четырёх произведений является сам Микаэл Валерьевич. Книга продавалась в России, Америке, Италии и на Пекинской книжной выставке. В мировом звездном рейтинге том ингушских сказок назван хитом года высшей категории («пять звезд»). А по иллюстрациям Яны Седовой и Азы Базоркиной книга взяла первое место на Всероссийской книжной выставке на ВДНХ.

Как страстный любитель книг, Микаэл Валерьевич, подключив все свои связи и возможности, добился перевода филиала Московской Пушкинской библиотеки в Ингушетию вместе со ставкой библиотекаря, и лично перевез в республику семь тысяч книг. Эта библиотека является бесценным даром для будущего культурного наследия ингушей.

Микаэл Базоркин является продюсером, автором текста и идеи клипа «За далью даль», который попал на каналы NEBISET и «Девятая волна». Группа стала дипломантом телешоу «Наш выход» на канале «Россия». Также он является одним из участников создания журнала «Южный театральный вестник».

В его послужном списке многочисленные награды регионального и федерального значения. М. Базоркин принимает активное участие в общественной деятельности в республике и за ее пределами, пропагандируя северокавказскую и российскую культуру. Он продолжает преподавательскую деятельность на кафедре культуры Дагестанского госуниверситета и регулярно бывает в столице по вопросам ассоциации.

«Сейчас в силу ряда причин вся работа ассоциации смещается в сторону Махачкалы, — говорит он, — но это не значит, что меня в Ингушетии нет. Я большую часть времени провожу в родной республике, продолжаю руководить Русским театром, не снижая активности, и в Москве бываю для того, чтобы лоббировать интересы нашей республики. Помимо этого, у нас наблюдается активная гастрольная деятельность, и мы имеем возможность организовывать различную досуговую деятельность. Пользуясь случаем, хочу сказать, что большая работа проводится всеми театрами Ингушетии сегодня для того, чтобы соответствовать требованиям Ассоциации театров юга России, и, судя по мероприятиям, прошедшим в республике за последние несколько лет, можно смело утверждать, что запланированная работа выполнена в полном объеме».

Напомним, что давнее сотрудничество ГИТИСа и Ассоциации театров юга России помогло реализовать свои мечты многим талантливым молодым людям с Кавказа. Они получили возможность обучаться в театральном институте и стать настоящими профессионалами своего дела.