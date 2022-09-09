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Башир Евлоев: «Цель моих комиксов — сохранить традиции и обычаи предков, культуру и родной язык»

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Рисованные истории, или проще говоря, комиксы, появились ещё в XVI веке в Испании. В те времена благодаря доступным рассказам в картинках простой люд знакомился с жизнью других.

Золотой век комикса пришёлся на 20-е столетие и стал одним из популярных жанров массовой культуры в США. В России этот вид искусства не сказал громкого слова, однако наверняка многие из вас помнят забавные истории в детском журнале «Весёлые картинки». Но российские комиксисты не сдаются. Их голоса слышны и в Ингушетии благодаря таким талантливым людям, как Башир Микаилович Евлоев.

Башир ещё студентом открыл в себе талант художника комиксов, синтезирующих литературу и изобразительное мастерство. И период увлечения живописью тоже был в жизни Башира. Соцсети хранят несколько свежих горных пейзажей кисти Башира-живописца, таким образом, он хотел приобщить к изобразительному искусству людей, не интересующихся этой областью прекрасного.

Рисовать комиксы оказалось делом увлекательным, хоть и не всегда простым. Требуется много времени, сил и материальных средств на издание и продвижение комиксов. Но, главное, есть творческий порыв.

Башир Микаилович Евлоев родился 29 сентября 1992 года. С 2010 года Башир начал работать в анимационной студии IT-компании Intenzibne, где участвовал в проекте «Виртуальный музей», работал с командой над проектом Ballista, принимал участие в проекте мультфильма «Калой» (фильм не вышел из-за отсутствия финансирования). Некоторое время работал фриланс-художником. После ухода из IT-компании Башир полностью посвятил себя работе по созданию комиксов. Кроме комиксов занимался дизайном персонажей.

В 2017 году Башир выиграл творческий конкурс Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук» и получил грант на создание комикса «Сармак». Такое название получил первый проект, делавший акцент на мифологических рассказах ингушских сказок. Комикс «Сармак» стал экспериментом для автора, ведь это не просто рисунки, а гибрид идей и новая техника.

В 2019 году он там же, на «Машуке», получил грант на создание комикса «Галгай». Второй его комикс адресован младшей аудитории, он конкретно ориентирован на ингушский язык и ингушскую литературу. Цель проектов Башира — развивать и расширять интерес подрастающего поколения к родному языку.

В комиксах Башир рассказывает истории из жизни, основанные на ингушских легендах. Ему нравится научная фантастика, близок научный подход, приближённый к реальности.

Как выглядит человек с генетическими отклонениями, похожий на крокодила? Башир старается передать его психологию, характер, состояние. Почему он такой грубый, что на это повлияло? Добавляет немного фантазии, вдохновившись фильмами, так и рождается что-то с нотками учения о бытие, захватывающее и интересное.

Член Союза художников Республики Ингушетия комиксист Башир Евлоев успешно представляет свои работы на всероссийских выставках, и это даёт ему стимул к творчеству.

Когда вы в последний раз читали комиксы? Или вы вообще смутно представляете себе, что это такое? В любом случае самое время познакомиться с совершенно новым и необъятным миром авторских комиксов. О том, что обычно спрятано от глаз простых смертных, рассказывает художник-комиксист Евлоев Башир.

— У тебя есть художественное образование?

— С 2009 по 2013 год учился в Назрановской детской художественной школе. В 2018 году окончил Чеченский государственный педагогический университет и получил специальность «Учитель изобразительного искусства».

— Расскажи немного о том, как ты начинал строить свою карьеру?

— Это был конец августа 2009 года, когда мои одноклассники начали поступать в колледж. Тогда я подумал, что мне тоже надо выбрать себе профессию по жизни. Я позвонил отцу, который тогда работал в Краснодаре на стройке, и сообщил, что хочу быть сварщиком или автомехаником. Отец начал меня убеждать в том, что я должен стать художником, потому что талантлив. Я противился, говоря, что это не мужское дело, но отец всё же настоял. Когда он приехал домой, мы отправились в художественную школу Назрани. И 16 октября 2009 года, в среду, началась моя карьера художника-иллюстратора (улыбается, — прим. автора).

— Как получилось, что ты стал рисовать комиксы?

— Когда я работал в игровой студии Intenzibne, у моего коллеги Руслана увидел комикс Mortal Kombat, нарисованный синей шариковой ручкой. Это настолько меня вдохновило, что у меня появилось желание создать свой комикс.

— С какими трудностями ты сталкиваешься в процессе работы?

— Когда ты один создаёшь комиксы, это бывает очень сложно и уходит много времени. Когда у тебя есть команда, такую задачу решать намного проще и можно спокойно переключиться на рекламу в сфере продаж.

— В каком стиле ты рисуешь?

— Это зависит от проекта. Если детский, то надо всё делать просто и без лишних детализаций, если комиксы для подростков и взрослых, то можно дать волю фантазии, чтобы читатель не скучал.

— Про что последний комикс?

— Ингушские сказки и нартский эпос.

— Твой персонаж в комиксах?

— Мой любимый персонаж — антигерой Детстроук из DC. Его образ показывает, что мы все далеко не идеальны. Наверно, поэтому он мне и нравится.

— Как рождается персонаж?

— Когда я читаю сказки и нашу мифологию, у меня в голове появляются образы персонажей. Я вижу их быт, образ жизни и окружение, потом я рисую разные наброски, чтобы найти нужный образ.

— Как же создаётся атмосфера в комиксах?

— Прежде всего, рисунком... Я делаю раскадровку и пишу сценарий, потом придумываю образы персонажей и окружение.

Также это зависит от сюжета, в каком жанре ты будешь рисовать. Если это нуар, то всё должно быть в чёрно-белом стиле для создания мрачности. Если это основной сюжет, то он должен быть цветным и позитивным. Исторический должен быть более суровым, если идёт война или рассказывается история одного воина.

— Есть идеи, как будешь продвигать комикс?

— Я буду создавать комиксы именно про наши сказания и сказки, адаптируя их под современный мир, что поможет заинтересовать нашу молодёжь и развить информационную среду для создания фильмов, мультфильмов и т. д.

— А какая у твоего комикса мораль?

— Не потерять традиции и обычаи предков, культуру и родной язык. Только сохранив родной язык, культуру, традиции нашего народа, мы сможем построить полноценное общество.

— Как ты считаешь, нужны ли начинающему комиксисту знания колористики и типографики?

— Конечно, ведь хороший комикс — это распечатанный комикс, который так и хочется открыть. Необходимо знать, как подготовить страницы к печати, правильно расположить объекты в кадре, подобрать цветовую гамму так, чтобы настроение и атмосфера комикса не терялись ни в цифровой среде, ни на бумаге. Хочешь портфолио для хорошего трудоустройства? Будь готов к тому, что сам пройдёшь все этапы создания комикса — от разработки сюжетной линии до печати.

— Насколько занят художник комиксов?

— Зависит от условий работы. Если работаешь в разных студиях, то там устанавливаются сроки. При работе над своим авторским комиксом уходит год. Если пишешь многосерийный роман — 3-4 месяца, а если это сюжет — немного времени, а детский комикс создаётся месяц или две недели.

Любой хороший художник не испытывает дефицита работы и постоянно загружен. Труд комиксиста хорошо ценится.

— На каких позициях может работать комиксист?

— Кроме комиксов, художник может работать над раскадровками различных проектов для рекламы, сериалов, фильмов и даже игр, аниматиками и заставками в комиксовом стиле.

— Какой софт ты используешь в своей работе?

— Главный используемый софт — это руки, с помощью компьютера редактирую комиксы и картинки. Здесь использую программу Adobe Photoshop.

— Башир, как ты относишься к критике? Критикуешь ли работы «товарищей по цеху»?

— Нормально, когда критикует художник или это связано с работой. Но меня пытаются критиковать люди, которые далеки от искусства, моё творчество им кажется пугающим. Надо уметь отличать «действенную» критику от «пустой» и не отвечать на провокации. Но даже отрицательная критика — вещь нужная, если она от хорошего человека, который действительно говорит «дело».

— Как отдыхаешь от трудовых будней?

— К этому вопросу я подхожу по-разному и творчески, ведь и под отдыхом можно подразумевать разное. Я люблю выезжать на природу, люблю путешествовать.

Но порой хочется всего лишь порисовать. Правда! Иногда это является самым лучшим отдыхом.

— Есть ли у тебя какая-то большая цель, которая является для тебя двигателем прогресса?

— Комиксы для меня много значат, хочу взяться за популяризацию этого жанра. Хочу внести вклад в индустрию комикса в республике. Цель — радовать людей. Никогда не сочиняю безысходно плохих историй, от которых портится настроение. В любой истории стараюсь дать читателю надежду на лучшее. Интересная история всегда радует. Если же она хорошо нарисована, то радует вдвойне. Отсюда и желание рисовать лучше.

Участие в выставках и конкурсах:
2010 год — Международный конкурс детских рисунков «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами детей», посвящённый празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
2013 год — выставка, приуроченная к Всемирному дню инвалида;
2013 год — детская выставка художественных работ «Мир глазами детей», проведённая под эгидой Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия;
2013 год — выставка «Шаг навстречу искусству»;
2017 год — выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства, приуроченная к 1074-й годовщине древнего и 23-й возрождённого города Магаса.

А. Измайлов, заведующий передвижными выставками Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия

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