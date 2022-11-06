Среди новых имён встречаются бесценные самородки, чьё творчество может украсить любую экспозицию. Сегодня мы хотим представить именно такого талантливого и неординарного мастера.

Асият Борисовна Хаматханова родилась 4 марта 1987 года в городе Москве. В 2003 году окончила школу с золотой медалью, а также музыкальную школу с отличием. В 2009 году успешно завершила учебу на юридическом факультете ЮФУ. Кандидат юридических наук.

Однако на каком-то этапе становления успешной карьеры юриста вмешалось мощное творческое начало, скрывавшееся в талантливой Асият. С 2013 года она начала увлекаться декоративно-прикладным искусством. Началось всё с вышитых гладью и лентами картин, которые успешно экспонировались на выставках, а немного позднее пришло увлечение, ставшее её личным брендом.

Бренд Pkhamat — это история о том, как ингушская девушка из Ростова-на-Дону исключительно собственными силами навязывает конкуренцию известным брендам аксессуаров и продвигает локальное ремесло в массы. Она создаёт уникальные сумки в стиле бессмертной классики с особым ингушским колоритом.

Асият сама управляет всеми процессами производства — от идеи до её реализации. Сюда входит и разработка дизайна, и упаковка. Сумки изготавливаются полностью вручную, и на осуществление одного проекта уходит много сил и времени.

К изготовлению своих изделий Асият подходит со всей серьёзностью и выбирает только лучшие материалы. Сумки сделаны из различных видов кожи, меха калгана, каракуля и дерева, на них изображены ингушские национальные орнаменты, символы, редкие растения. Благодаря такой комбинации получается изысканный результат.

Бренд Pkhamat — это не просто классика, а классика с ингушским колоритом. На каждом изделии можно увидеть красивый национальный узор, сделанный вручную самим мастером. Цель такого решения — познакомить людей другой национальности с ингушской культурой, помочь им влюбиться в неё.

Асият — дизайнер молодой и многообещающей ингушской марки сумок. В своём интервью она рассказала о том, как появился ее бренд.

— Как родилась идея изготавливать сумки? С чего всё началось?

— На изготовление первой сумки меня вдохновила работа российского дизайнера Александра Арутюнова.

— У вас были для этого необходимые инструменты и материалы?

— В процессе создания сумок инструментарий пополнялся с учётом использования различных материалов, включая кожу, ткань, дерево, перья, металл, мех.

— Вы сами всему научились?

— Да.

— Давно это было?

— В 2015 году была изготовлена первая сумка. В 2019 году мы с Фатимой Хаматхановой основали Pkhamat. Фатима Ахматовна Хаматханова — это креативный директор бренда.

— Откуда пришло такое название?

— Название бренда — это название башенного поселения рода Хаматхановых. Истоки большой фамилии стали основополагающими, и теперь Pkhamat — это дань памяти тем башням, что хранят в своих стенах непоколебимый дух отцов и трепетную нежность матерей.

— С чего вы начинаете работу: сначала создаёте макет, рисунок, или берёте материал и сразу начинаете с ним работать?

— Изначально коллекция рождается в сердце, в процессе изучения быта, культуры и истории ингушей, затем она приобретает определенные черты в сознании, и команда начинает работу непосредственно над её созданием.

— Где закупаете материал и фурнитуру?

— Материал и фурнитура от ведущих производителей — таких стран, как Италия, Франция, Швейцария.

— Видно, что сумки у вас очень качественные. Сколько примерно времени уходит на весь процесс создания одной?

— Все сумки ручной работы. Мы используем различные техники, многие из которых очень трудоёмкие. В конце текущего года в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия мы представим коллекцию, в которой используем гобелен ручной работы. На создание только одного гобелена уходит месяц.

— Для чего вы используете национальные мотивы в дизайне сумок?

— Pkhamat — история о прошлом тысячелетии в современном прочтении. Это память и восхищение культурой ингушского народа. Каждое изделие — это маленький рассказ о «большой» женщине, за чьей спиной благосостояние всего народа.

— Чьё мнение о вашем творчестве для вас важно?

— Прежде всего, то, что мы делаем, должно откликаться в нас с Фатимой Хаматхановой, и, безусловно, мнение родителей и близких для нас важно.

— Помимо практичности и необычного дизайна, что для вас главное в изготовлении сумок?

— Качество. Каждое изделие, каждая строчка, узелок сделаны с душой и хранят тепло рук мастера. Хотелось бы подробнее рассказать о наших коллекциях: Khava, Sovdat, Lida и флористическая линия Maret. Линейка сумок Lida (названа в честь моей мамы) является результатом совместной коллаборации бренда Pkhamat и работ народного художника Республики Ингушетия Хож-Ахмеда Абдул-Саламовича Имагожева. Работы художника демонстрируют любовь к родной земле и к истории своего народа. Хож-Ахмед Абдул-Саламович — это художник, который через призму своих полотен передаёт истинный образ настоящих ингушских девушек и женщин.

Наша совместная работа — это возможность выразить всю любовь и уважение, в первую очередь, к ингушскому народу и своим корням, а также напомнить нам всем, кто есть истинная ингушка. И, бесспорно, это возможность выразить своё почтение талантливому ингушскому художнику Хож-Ахмеду Абдул-Саламовичу Имагожеву за его вклад и работы, которые служат замечательным образцом и ориентиром для нас всех.



Линейка сумок Sovdat (названа в честь моей бабушки по матери) воплощает этику ингушского народа. Сумки выполнены из кожи и меха ягнят каракульской породы. Фурнитура выполнена из бронзы и латуни.

Сумки Khava (названа в честь бабушки по отцу) символизирует собой связь прошлого и будущего. При создании данной модели используются элементы ингушских орнаментов.

Флористическая линия соединила в себе гордую красоту и уникальную природу Ингушетии, которую, увидев однажды, уже никогда не сможешь забыть.

Принт Pkhamat повествует о красоте уникальной природы Ингушетии — чувственной, гордой, богатой. При создании принта были использованы редкие виды цветов, которые занесены в Красную книгу Ингушетии: камнеломка Динника, камнеломка Харадзе, первоцвет цейламский, овсяница ингушская, мерендера ингушская, колокольчик андийский, лжепузырник пальчатый, тригонокариум окутанный, наголоватка Анны.

— Одна из самых запомнившихся работ?

— Сумка из коллекции Lida, внешняя часть выполнена по технике «художественная вышивка», на создание которой ушло более 180 часов.

— Есть ли у вас мечта? Можете поделиться?

— Скорее пожелание — давайте сохраним великое прошлое ингушского народа ради прекрасного будущего!

— К какому стилю вы относите свои работы?

— Pkhamat — статусные аксессуары от кутюр.

Участие в выставках:

2014 год — персональная выставка картин, г. Назрань;

2015 год — выставка картин в Дворце культуры г. Назрани;

2016 год — участие в форуме «Деловая Ингушетия»;

2017 год — участие в «Бардак-Маркет», г. Ростов-на-Дону;

2020 год — презентация бренда сумок PKHAMAT, г. Магас;

2021 год — участие в IV Международном фестивале культур «Восточный базар «Тюбетейка», г. Москва;

2021 год — участие в Чапан Party, г. Москва;

2021 год — участие в ярмарке студии «Истинг»;

2021 год — участие в Party во французской мастерской Мюриэль Руссо-Овчинников;

2022 год — участие в V Международном фестивале культур «Восточный базар «Тюбетейка», г. Москва.

Можно ещё много рассказывать об этой талантливой девушке и её увлечении, ставшем призванием. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать, а замечательная возможность увидеть всем желающим представится совсем скоро в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия, где Асият Борисовна Хаматханова в соавторстве с Фатимой Ахматовной Хаматхановой представит новую коллекцию бренда Pkhamat.

А. Измайлов, заведующий передвижными выставками Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия