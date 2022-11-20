Прочувствовать всю эту сказочную атмосферу, окунуться в волшебный мир смогли дети из сельского поселения Али-Юрт Назрановского района.

19 ноября в Доме культуры села было показано представление цирком «Галактика». Как рассказывает директор ДК Мадина Ганижева, зал не вмещал всех желающих, которые хотели помотреть цирковое представление. Пришлось им потрудиться над тем, чтобы были доставлены дополнительные стулья для детей, а также и взрослых.

«Цирк — это место абсолютной свободы, безграничной фантазии и удивительных возможностей человека, — говорит Ганижева. — Дети окунулись в праздничную атмосферу. Вниманию юных зрителей была представлена интереснейшая программа: выступления акробатов, джамперов, смешного и очень доброго клоуна, а также дрессированных зверей. Во время представления особое внимание детей было приковано к номерам с участием дрессированных животных — енота и всеми любимых дрессированных собачек. И завершили артисты своё выступление номером с роботом «Бамблби», которого так с нетерпением ждали маленькие зрители.

После представления дети наперебой делились впечатлениями, кому-то понравились собачки, кто-то остался в восторге от шуток клоуна. Надо сказать, что ребята прекрасно провели время и получили массу тёплых и ярких эмоций, для них это действительно большой праздник и море впечатлений».

Цирк — это действительно праздник для любого, кто пришел туда. Его посещение — это всегда событие, которое запоминается надолго, если не на всю жизнь. В конце концов, у большинства детей знакомство с культурой начинается в первую очередь именно со знакомства с цирком, ведь в него приводят раньше, чем в театр.