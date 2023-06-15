С раннего детства, начав как любитель, Хасан быстро постиг все тонкости профессии и стал изготавливать уникальные галантерейные изделия высокого качества, что позволило ему основать собственный бренд MANUFAKTURING — синоним доступной и бескомпромиссной роскоши. Ассортимент бренда поражает разнообразием дорожных сумок, мужских и женских аксессуаров.

Творчество — процесс деятельности человека, результатом которого является создание новых по качеству материальных и духовных ценностей, отличающихся уникальностью, оригинальностью и неповторимостью. В творческом процессе участвуют воображение и мастерство, которые человек приобретает, получая знания и претворяя их в жизнь на практике. Творчество является активным состоянием и проявлением свободы человека, результатом созидающей деятельности, это дар, данный человеку свыше. Необязательно быть талантливым, чтобы творить, создавать красоту и дарить людям любовь и добро ко всему окружающему.

Кожевенное искусство почитается во всех странах и считается настоящей мужской работой, требующей огромного терпения и силы, развитую фантазию, а также конструктивное мышление.

Индивидуальность нашего героя состоит в том, что он работает со всеми экзотическими и простыми видами кожи. По размерам, по фото и даже со слов заказчика может изготовить многие изделия без лекала, используя исключительно натуральную кожу. Его цель — создание сложных эксклюзивных изделий, выполненных качественно и с любовью к деталям.

Своим опытом он делится и с другими мастерами республики, в регионе активно функционирует общественная организация «Ассоциация ремесленников», в работе которой активное участие принимает автор проекта.

Оздоев Хасан Хадрисович родился 23 августа 1975 года в станице Орджоникидзевская (ныне город Сунжа Республики Ингушетия). Успешно окончил там же среднюю школу № 2, после чего, отучившись в Назрановском сельскохозяйственном техникуме на инженера, продолжил учёбу по той же специальности в Государственной сельскохозяйственной академии Кабардино-Балкарской Республики. Проходил срочную службу в танковых войсках на Дальнем Востоке в г. Хабаровске. По прибытии на родину в 2004 году устроился на службу в 126 полк Внутренних войск МВД России. Около года как на пенсии. Ветеран боевых действий. Женат, трое детей.

Хасан Оздоев — профессиональный кожевенный мастер, который рассказал интересующие нас вопросы о его ремесле и не только.

— Хасан, как сложилось, что вы стали заниматься ручным трудом, и как это увлечение переросло в ремесло?

— С раннего детства я начал задумываться о том, что было бы неплохо найти себе увлечение, в котором я смог бы работать руками и что-нибудь создавать. С ремеслом у меня вся жизнь связана, так как я рос в среде творческих родителей: отец, Хадрис Орцхоевич, был мастером по кладке, талантливым столяром, отдававшим большее предпочтение дереву; мама, Арсельгова Лиза Османовна, была высококвалифицированным профессионалом своего дела по пошиву одежды с многолетним стажем работы в Доме быта станицы Орджоникидзевской. Я перепробовал много ремесел, но кожевенное дело мне понравилось больше всего.

— Хасан, что самое сложное в работе кожевника?

— Самое сложное — начать. Тут всё упирается в опыт, который нарабатывается годами, с каждым новым изделием. Иной раз заказчик пытается объяснить, что ему нужно, но это трудно визуализировать. Бывает, что приносят картинку, но копию изображённого сделать очень сложно. Сложно делать что-то многосоставное. И, конечно, в каждое изделие вкладываешь свое видение, делая его эксклюзивным.

— Вы ощущаете себя персонажем средневековья?

— Мысленно ощущаю и перевоплощаюсь при создании каждого исторического изделия.

— Ваши любимые инструменты?

— Шорник, киянка, круизер, торцбил (настоящий фаворит у кожевника), сликер, грувер, бевелер.

— Какое самое дорогое изделие вы сделали?

— Спортивную сумку из кожи крокодила стоимостью около трёхсот тысяч рублей.

— Что нравится в работе больше всего?

— Самое интересное работать по тиснению кожи, резьбе и раскраске.

— А что не нравится?

— Не нравится запах клея, красок и химии, но и с этим приходится мириться. В нашем деле без этого никак не обойтись.

— Что делать, если ничего не вдохновляет?

— Вдохновение приходит только тогда, когда занимаешься любимым делом. У меня вдохновение присутствует постоянно.

— У вас есть мечта?

— В настоящее время моя мечта заключается в приобретении собственного помещения в людном месте, чтобы разместить мастерскую MANUFAKTURING — своё маленькое производство, где я всё по-своему обустрою. Хочу, что бы это было уютное место, где всё пронизано творчеством. Моё дело — моя жизнь, я отдаю ему большую часть себя и хочу развивать его постоянно.

— Какими качествами должен обладать кожевенный мастер?

— Во-первых, умением работать руками, способностью осваивать технологии. И, конечно, должна быть любовь к материалу, а также стойкость, целеустремлённость, терпеливость, усидчивость. Во-вторых, надо иметь развитую фантазию и конструктивное мышление.

— Где этому можно обучиться? С чего начать?

— В начале рекомендую ничего не покупать, а посетить мастер-классы тем, кто желает прикоснуться к кожевенному ремеслу, проводимые мною в различных местах. На таких мастер-классах каждый желающий может не только самостоятельно изготовить для себя изделие (ремень, кошелек, обложку для паспорта) из натуральной кожи, но и получить базовые навыки и знания по работе с кожей как с особым видом материала. А начать, думаю, стоит с главного — понять, что ты от этого хочешь? Зачем это тебе нужно?

— Многих заинтересует вопрос окупаемости, доходности этого ремесла.

— Всё зависит от мастерства и грамотного подхода. Для меня это не главное. Если ставить вопрос денег основным, больших успехов не добьёшься, так как это мешает развиваться и как мастеру, и как художнику — творцу своих изделий. Для меня это стало делом моей жизни.

— Насколько важен в этом деле художественный вкус?

— Однозначно, нужно иметь и развивать художественный вкус для создания эксклюзивных изделий. А для ремней, кошельков и прочих массовых изделий достаточно качественно сшить и суметь реализовать.

— Где вы покупаете кожу? И с какой легче работать?

— Кожу я заказываю из разных стран мира, её много и в российских регионах. Есть очень популярные и известные в этой отрасли продавцы в кожевенном мире. В основном работаю с кожей итальянской выделки, так как она гибкая в руках, легка в работе и очень прочная.

— Что для вас самое важное в работе с кожей?

— Вся моя работа по тиснению кожи — от эскиза до последнего стежка — важна. Рисунок выбиваю на коже, выделанной специальным дублением, потом расписываю, закрепляю и дальше изделие сшиваю вручную. При работе с кожей самое главное — это душевное состояние, умиротворение, покой, мысли целиком и полностью должны быть погружены в творческий рабочий процесс.

— Где вы представляете своё творчество?

— Я представляю своё творчество на выставках, фестивалях и ярмарках как в Республике Ингушетия, так и за её пределами. Мои изделия ручной работы расходятся по всему миру. Также Министерством культуры Российской Федерации, в рамках федерального проекта создания точек концентрации талантов, был разработан проект под названием «Гений места», участником которой является Национальная библиотека имени Дж. Х. Яндиева, в которой я провел мастер-класс для подрастающего поколения нашей республики.

— Логотип мастера, он у вас какой?

— «OZ» в честь своей фамилии. Он у меня из латуни, работает как термическое тиснение. Термопрессом прижимается к коже.

— На ваш взгляд, какие основные цели и задачи должен ставить перед собой кожевенный мастер?

— Кожевенный мастер — ремесленная профессия, зачастую тяжёлая. Мне в работе нравится то, что я своими руками создаю вещи, которые сам же придумал и которые будут полезны другим людям. Я вкладываю душу в каждое изделие. Уверен, что ручной труд — это что-то настоящее, живое, природное. В нашей работе необходимо стараться добиваться безупречного результата, стремиться к настоящему. Такова моя цель и задача, так как заказчиками являются яркие индивидуальные личности, которые ценят и понимают сложность ручного труда и желают иметь неповторимое качественное изделие, созданное по их предпочтениям. И к этому, на мой взгляд, должны стремиться все мастера.

— Что для вас самое интересное — придумать идею, дизайн, конструкцию или непосредственное воплощение идеи в жизнь?

— Мне интересно всё: придумать уникальный дизайн и сделать интересную работу, такую, которой никто не делал до меня, а также совместить кожу с мехом, деревом, смолой, металлом и стеклом.

— Используете ли вы исторические, средневековые, национальные ингушские мотивы в изделиях?

— Однозначно. Использую все ресурсы и знания, реконструируя и воссоздавая как защитное и наступательное вооружение ингушского воина в виде доспехов, щитов, колчаны для стрел, краги для рук, защитные пояса, так и воплощая свои собственные идеи.

— Не планируете расширять производство? Каковы ваши творческие планы на будущее?

— Обязательно планирую, по воле Всевышнего, если в будущем получится с помещением, чтобы обучать нашу молодёжь этому утраченному среди ингушей ремеслу. Поделюсь всем, что умею, потому что, возможно, кому-то в жизни это пригодится. Может, это повлияет на выбор их профессии или раскроются таланты, благодаря той возможности, которую я предоставлю им. Я вижу, что ремесло — это будущее, и каждый человек вправе рассчитывать на то, в чем он может себя проявить.

Я благодарю вас за предоставленную возможность рассказать о себе и о своём творчестве. Мне было очень приятно.

Участие в выставках:

2022 год — участие в фестивале «Малх-керамик», г. Назрань;

2022 год — участие в этнофестивале «Своё» под эгидой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия, Министерства промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия, Комитета по туризму Республики Ингушетия, г. Магас;

2022 год — участие в фестивале ремесленников, приуроченном ко Дню народного единства под эгидой Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия, г. Магас;

2022 год — участие в выставке, посвящённой юбилею Республики Ингушетия «Край мастеров», г. Магас;

2022 год — участие в выставке декоративно-прикладного искусства в Центре культурного развития города Магас, приуроченной к 30-летию Республики Ингушетия, г. Магас;

2023 год — организация и участие в фестивале искусств «Пхьоле», г. Назрань.

А. Измайлов, заведующий передвижными выставками Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия