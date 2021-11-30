Депутат Государственной Думы РФ Бекхан Барахоев с гостями из Москвы посетил башенные комплексы

Храм «Тхаба-Ерды», который недавно пострадал от рук вандалов, участвует в заявочной компании на финансирование мероприятий по сохранению объектов культурного наследия за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие культуры», проводимой Министерством культуры Российской Федерации, в целях реализации полномочий по сохранению объектов культурного наследия. Финансирование мероприятий осуществляется по объектам культурного наследия, находящихся в федеральной собственности. В заявочной компании также участвуют храм «Мят-Сели», что на Столовой горе, архитектурный комплекс «Ши энгара г1ала», склеп с. Меллер, боевые башни с. Таргим и Фалхан.

Как известно, из-за аварийного состояния памятника и угрозы его обрушения, вход на территорию храма ограничен.

Тхаба-Ерды — крупнейший на Центральном Кавказе средневековый христианский храм, более чем с тысячелетней историей. Расположен в южной части Таргимской котловины. За всю историю своего существования, храм Тхаба-Ерды несколько раз перестраивался, пока не принял современный вид. Памятник неоднократно описывался и русскими и иностранцами, начиная с XVIII в.

Для нынешнего поколения храм «Тхаба-Ерды» выступает «живым» свидетелем межнациональной и межконфессиональной дружбы между народами Центрального Кавказа и Зававказья.

В Эгикале депутат посетил восстанавливаемую раннемусульманскую мечеть, и отметил профессиональную работу мастеров.

Учитывая неоспоримое значение храма «Тхаба-Ерды» в качестве источника для местной истории, и его крайне критическое состояние, депутат Государственной Думы Бекхан Барахоев осудил действия вандалов, разрушивших угол пристройки к храму и обещал, со своей стороны, оказать всяческую поддержку и донести вопрос сохранения памятника до уровня Федерального собрания Государственной Думы РФ.

Фариза Кариева

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»