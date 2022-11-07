Книга издана в рамках проекта «Дуне» (Мир), нацеленного на создание обучающих детских книг, дидактических пособий, разбитых по темам, игр на ингушском языке.

Автор проекта — Марьям Балаева, выпускница первого медицинского университета имени Сеченова, мамой двоих маленьких детей. Марьям родилась и выросла в Ингушетии, но в настоящее время проживает в Германии.

Находясь вдали от Родины, она не осталась безучастна к ее судьбе... Исчезновение родного языка — одна из острых проблем, стоящих сегодня перед ингушским народом. Уже не первый год энтузиасты и общественники предпринимают различные шаги на пути сохранения и популяризации родной речи.

«Идея создания моего проекта была таковой: проживая в Германии, знакомство моих детей с ингушским языком происходило исключительно в общении с родителями. Мне также хотелось развивать и поддерживать их интерес к языку через книги», — рассказывает Марьям Балаева.

«По приезде в Ингушетию, при поисках качественных красочно-иллюстрированных книг для самых маленьких, у меня возникли трудности, выбор был небольшой. Мне захотелось перенести то разнообразие детских книг, которое я встречала в книжных магазинах Германии, в Ингушетию. Чтобы мои дети, наши дети, изучали язык с раннего детства с удовольствием и интересом».

Печатное издание состоит из 22 страниц, каждая из которых знакомит малышей с миром животных.

«Нами было решено сделать первую книгу про животных. Мы разделили в ней развороты по тематике — среды обитания. Книга содержит красочные и реалистичные иллюстрации более 70 животных», — говорит наша землячка.

«Изначально мы планировали издать книгу, используя реальные фотографии животных. Но стоимость авторских прав на изображения была столь высока, что являлась для нас непосильной, а использовать изображения с просторов интернета с нарушением прав нам не хотелось. Тогда мы начали поиск подходящего нам иллюстратора. Это оказалось нелегко. Изначально мы пытались найти иллюстратора среди ингушей, так как нам хотелось вовлечь в эту работу ингушскую молодёжь, но нам это не удалось. В итоге мы нашли иллюстратора через специализированные ресурсы», — рассказывает молодая мама.

По словам Марьям Балаевой, находясь не в России, было сложно реализовать подобный проект. Ей понадобилась помощь брата, который проживал в Москве. Он поддержал идею сестры и согласился помогать, взяв на себя всю техническую часть.

К изданию книги автор подошла со всей ответственностью: книга изготовлена из плотного картона, со специальным защитным покрытием и скругленными углами.

— Получили ли Вы поддержку от окружающих, занимаясь ею?

— Мы получили поддержу от Кодзоева Нурдина (Дала гешт долда цох), который согласился быть нашим корректором на безвозмездной основе. Также мы получили и продолжаем получать в новых проектах консультационную помощь от Султана Мерешкова.

Сам проект, по словам Марьям Балаевой, никогда не являлся коммерческим, но направлен на то, чтобы заложить первые ступени трепетной любви к родной речи.

«Мы не пытались на нем заработать, а все вырученные средства направляем на следующие проекты. Надеемся, что наша продукция будет приносить пользу нашим детям, и очень хотим, чтобы у них была возможность познавать мир через книги на языке матери».