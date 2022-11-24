Несмотря на пропаганду повышения культуры поведения на дорогах и ответственности взрослых за воспитание подрастающего поколения, на сегодняшний день очень остро стоит вопрос о повышении дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних.

Отсутствие житейских навыков, детская любознательность, недостаточно развитые инстинкты самосохранения, страх и потенциальные сомнения в чрезвычайных ситуациях могут привести к неадекватному поведению ребенка на дороге. Безопасное поведение на дорогах необходимо формировать у детей с раннего возраста.

Озабоченные данной ситуацией, с целью уберечь детей от ДТП, Министерство образования РИ совместно с Управлением ГИБДД провели фестиваль, в котором приняли участие около ста школьников из различных общеобразовательных учреждений республики. Юные помощники дорожных инспекторов подготовили выступления, раскрывающие тему фестиваля в игровом формате. Дети пробовали себя в роли пешеходов, водителей, спасателей, а также патрульных.

По словам старшего инспектора по пропаганде БДД УГИБДД по РИ Зары Ужаховой, которая принимала участие в данном мероприятии, в результате ДТП зачастую страдают дети, и именно поэтому сегодня возникает особая потребность в проведении подобного рода мероприятий.

«Безопасное поведение на дорогах необходимо формировать у детей с раннего возраста, — отметила она, — ознакомление ребенка с необходимыми правилами и нормами поведения на дорогах, формирование навыков и умений выхода из нештатных ситуаций, спровоцированных дорожными условиями, позволит воспитать дисциплинированного и грамотного участника дорожного движения. Каждый родитель уверен, что ДТП может произойти с кем угодно, только не с его ребенком, который точно знает правила поведения на дороге и ни при каких обстоятельствах не будет их нарушать. Но у детей совершенно не развито чувство опасности, они не способны правильно оценить дорожную обстановку, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Последствиями ДТП зачастую являются психологические потрясения, которые могут не проявляться сразу, и физические увечья, не позволяющие вести полноценный образ жизни. Реабилитационный период после дорожно-транспортных происшествий затягивается на несколько лет. Из-за растущей интенсивности движения транспортных средств на дорогах увеличивается и количество ДТП, и в данном случае личный опыт ребенка неприемлем, а значит, необходимо обучать детей безопасному поведению на улицах с учетом их возрастных психофизиологических особенностей, которые не позволяют детям быстро и четко оценивать стремительно меняющуюся обстановку».

Основная цель фестиваля — привитие юным участникам дорожного движения навыков безопасного поведения на дорогах, сохранение жизни и здоровья детей при передвижении в школу и обратно. В завершение фестиваля победителей ждали памятные подарки и грамоты. Мероприятия такого формата организаторы планируют впредь проводить ежегодно.