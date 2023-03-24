Но нашему народу повезло, у нас вот уже более полувека национальные мелодии не только сохранил, но и виртуозно наигрывает на своей гармошке заслуженный артист Ингушетии, заслуженный деятель искусств и народный артист республики Алихан Алаудинович Тимурзиев.

Он играет на гармошке уже более 50 лет. Сколько сыграно за это время, сколько получено аплодисментов! Ведь без его участия не проходит ни один праздник, ни одно народное гуляние, ни одно республиканское мероприятие. Известен он и далеко за пределами республики, потому что не раз бывал с гастролями по России и за рубежом, выступал на конкурсах и фестивалях регионального, российского и международного значения.

Без всякого преувеличения Алихана Тимурзиева можно назвать национальным достоянием нашего народа.

Родился Алихан Тимурзиев в 1958 году в Казахстане, куда его семья попала по причине депортации ингушского народа в годы сталинских репрессий. На родину в г. Назрань семья вернулась в 1961 году. Здесь в 1964 году он пошёл в первый класс и параллельно ходил на кружок художественной самодеятельности к Магомеду Гапархоеву. Занимались дети в подвальном помещении завода «Электроинструмент». В начале 70-х, когда в Назрани построили новый Дворец культуры, ребята из самодеятельного кружка вошли в танцевальный коллектив «Асса», первый хореографический коллектив, который основал в 1967 году патриарх хореографического искусства в Ингушетии Магомед Гапархоев.

Алихан Тимурзиев был довольно высокого роста, красивого телосложения, танцевал исключительно хорошо и был вполне смотрибельным на сцене. Но его всё время влекло к музыкальным инструментам. Руководитель не мог не заметить рвение мальчика, который находил любую свободную минуту, чтобы взять в руки гармошку, разумеется, с разрешения музыкантов, и наигрывать мелодии. Вот тогда Гапархоев и сказал ему, что из него получится хороший гармонист, если он немного приложит усилий. Он дал ему своего рода благословение, толчок к действию.

А тем временем дома была гармошка, которую купили старшей сестре Нине. Она недолго ходила в музыкальную школу, но интереса особого к игре не проявила. И гармонь плавно перекочевала в руки самородка, будущего известного гармониста Алихана Тимурзиева, у которого был безупречный музыкальный слух.

Играть Алихан стал, как говорится, здесь и сразу, но не останавливался на достигнутом и постоянно оттачивал свой талант. Когда во Дворец культуры приезжали с концертом народные артисты ЧИАССР гармонисты Руслан Паскаев и Саид Айдамиров, Алихан всеми правдами и неправдами прорывался на первый ряд и неустанно следил за пальцами гармонистов, скользящими виртуозно по клавиатуре. Он восхищался их безупречной игрой, завидовал и мечтал играть так же искусно, как они. Хотя уже к тому времени завоёвывал сердца своих первых поклонников, школьных товарищей, одноклассников, родственников, соседей.

Магомед Гумуков, одноклассник нашего героя, вспоминает, что он был душой компании, всегда безотказный, всегда в хорошем расположении духа, и главное — при всей занятости учился хорошо, так что был в авторитете и у педагогов, и у друзей.

Вскоре Магомед Гапархоев предложил ему подыгрывать на сцене вместе с музыкантами. А когда Алихану Тимурзиеву шёл 13-й год, его от Чечено-Ингушетии выбрали в числе лучших на международный конкурс молодых музыкантов, играющих на национальных инструментах, в пионерский лагерь «Орленок», самый элитный лагерь отдыха для детей в Советском Союзе, который находился на берегу Чёрного моря.

Потом уже была работа, работа постоянная — и дома, и на работе, и в свободное время, но приносящая радость. Он играл везде и повсюду.

Ансамбль «Асса» активно гастролировал по странам и городам в 70-х и начале 80-х годов прошлого столетия, отличаясь своей уникальностью и яркими постановками, знакомя зрителей с хореографическим искусством ингушского народа. Они танцевали в Колонном зале Дома Союзов и в зале Чайковского в Москве. «А на концерте во Дворце съездов в Москве в 1973 году нам стоя аплодировал Леонид Брежнев!» — не без гордости вспоминает Алихан Тимурзиев. Был и грандиозный успех на Всесоюзном фестивале в Сочи в 1976 году, когда они попали на страницы ведущих газет и журналов Советского Союза в статье со звучным названием «Танцующая Назрань!».

Аккомпанировал Алихан Тимурзиев и в ансамбле «Таргим», художественным руководителем которого был Абдулла Мухаммедов, профессионал своего дела.

В 1982 году Алихан поступил в Томский инженерно-строительный институт, где он с ребятами-земляками создал вайнахский танцевальный ансамбль, в котором были задействованы представители многих национальностей. Но идея не имела продолжения, хотя за три года деятельности пользовался ансамбль большой популярностью у студентов и землячества в Томске.

Потом в жизни нашего героя наступили перемены, которые удалили его от любимого занятия на долгие годы. Работал он на военных строительных объектах в разных городах России.

Когда была создана Республика Ингушетия, Алихан Тимурзиев сознаётся, что к нему не раз обращались с просьбой вернуться на родину и стать у истоков возрождения национальной культуры. Но он устроился хорошо, и не хотел ничего менять в своей жизни, хотя разделял патриотические чувства народа, стремящегося создать свою государственность, в том числе и поднять на высокий уровень её культурную отрасль. «Как-то за годы отошёл от игры, и не решался вновь браться за это дело», — говорит он. И только слова матери, истинной ценительницы национального искусства Дибхан Комурзоевой, которая высказала сыну своё недовольство и сказала в сердцах: «И кто, если не вы, воспитанники известного Магомеда Гапархоева и его прославленного на всю страну легендарного ансамбля «Асса», должны возрождать ингушскую культуру?!» — остановили его от неверного шага.

Так начался новый виток творческого пути гармониста Алихана Тимурзиева.

«В филармонии в то время был директором Беслан Газдиев, мы с ним вместе танцевали в ансамбле «Асса», — говорит Алихан Алаудинович. — Вот там я и начал заново свою творческую деятельность. Работал и днями и ночами, вспоминая забытые ноты, оттачивая игру на аккордеоне, поднимая в памяти наши старинные ингушские мелодии. Играл в оркестре народных инструментов, которым руководил Магомед Горчханов, аккомпанировал в хореографическом ансамбле «Эрзи» и вокальной женской группе».

Алихан Тимурзиев в течение 15 лет работал в Ингушской государственной филармонии имени А. Хамхоева. «Это кладезь народных мелодий, — говорит про него заслуженный деятель искусств Беслан Газдиев, — человек большой энергии и энтузиазма. Он играет во многих домах культуры в Ингушетии, помогает многим коллективам».

Башир Досхоев, руководитель Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», долгие годы настойчиво добивался, чтобы Алихан работал в их ансамбле. «Ты должен быть в головном ансамбле республики», — говорил он Тимурзиеву.

И вот в 2011 году Алихан Алаудинович перешел в ансамбль «Ингушетия» на должность музыкального руководителя оркестра, где и работает по сегодняшний день.

«Очень ответственный, дисциплинированный, никаких замечаний, — говорит о нём Башир Досхоев. — Человек, на которого можно положиться. Наш оркестр с его приходом пополнился новыми музыкантами и новым репертуаром. Как и есть — достопримечательность республики».

В 2019 году республика чествовала 60-летний юбилей гармониста. В городском Дворце культуры в его честь прошёл большой концерт, где были гости из северокавказских республик, Москвы, Ростова-на-Дону и других городов России, а также многочисленные поклонники его таланта, друзья и коллеги, представители разных министерств и ведомств республики. Прозвучали песни и танцы для юбиляра в исполнении артистов эстрады. Поздравления поступили и от экс-президентов Ингушетии Руслана Аушева и Мурата Зязикова. Сам юбиляр исполнил виртуозные музыкальные композиции.

Что Алихан Тимурзиев безотказный и востребованный, мы даже видим по тому, сколько творческих организаций хотят его видеть в своем составе. Но он занят с утра до ночи: то в ансамбле, потом в доме культуры того или иного села, или на званом вечере, а поздно вечером домой. «Устаю, — признаётся он, — но без работы уж не могу».

Алихан Тимурзиев — обладатель многочисленных наград и премий за добросовестный многолетний труд, профессионализм и большой вклад в развитие культуры. Среди них почетная грамота Министерства культуры РИ, Народного собрания РИ, медаль «30 лет образования Республики Ингушетия», медаль «За ратную доблесть» за особый вклад в укрепление дружбы народов и интернациональных связей за подписью председателя национального комитета В. Черепкова и многие другие.

Говоря о личных качествах, все признаются, что Алихан очень добрый человек, коммуникабельный, отзывчивый на чужую беду, в семье заботливый и внимательный отец двух сыновей и дочери.

Человек с большой энергией и самоотдачей, влюбленный в музыку и в свою профессию. Так о нём говорят друзья и коллеги, таким его увидели и мы. А сам Алихан Тимурзиев отвечает на это, что признание — это большая ответственность.